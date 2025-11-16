Ecco perché Francesca Fialdini si è ritirata da Ballando con le Stelle 2025

Nell’ottava puntata di Ballando con le stelle 2025 Francesca Fialdini ha deciso di ritirarsi momentaneamente dalla gara. Perché? La conduttrice romana, che sfortunatamente sempre per colpa del ballo stava già affrontando un infortunio al piede, ma stringeva i denti contro il dolore per poter essere in pista, ha dovuto prendere una sofferta decisione a causa di un nuovo grave problema fisico. Di cosa si tratta? Continuando negli allenamenti e provando a spingersi sempre oltre, spostando l’asticella sempre più in alto, la Fialdini ha riportato anche una frattura scomposta a tre costole. Impossibile per lei, pertanto, continuare or ora a scendere in pista. Meglio fermarsi per curarsi adeguatamente senza rischiare ulteriormente di peggiorare le sue condizioni di salute.

La stessa Fialdini annunciando il suo ritiro ha proprio detto: “Il piede, che mi aveva costretto a ballare su una gamba sola, sembrava in via di guarigione, ma purtroppo sono sopraggiunte tre costole rotte, con fratture scomposte“.

C’erano altre soluzioni? Il suo maestro di ballo, Giovanni Pernice, avrebbe eventualmente potuto studiare coreografie ad hoc che l’avrebbero portata a danzare con le mani, ma che le avrebbero permesso di rimanere seduta su una sedia al centro del palco, pur di continuare a rimanere in gara. Questo espediente è già stato adottato in altre edizioni. I due però hanno deciso di evitarlo e di optare per la seconda soluzione. Riposo assoluto per qualche settimane e poi, magari, rientro in gara tramite ripescaggio.

Francesca Fialdini potrà tornare in gara a Ballando con le Stelle 2025?

Ora la domanda sorge spontanea. Francesca Fialdini potrà dunque tornare in gara a Ballando con le Stelle 2025? Pare proprio di sì. Dopo circa tre settimane di riposo e cure che le permetteranno di recuperare entrambi gli infortuni, potrà tentare di rientrare in pista nella puntata del 6 dicembre 2025 attraverso il ripescaggio.

Come gli amanti del programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci sapranno, infatti, nel 2022 è già successo con Luisella Costamagna. Un precedente importante visto che poi la Costamagna arrivò ad alzare la coppa.