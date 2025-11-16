Perché Francesca Fialdini si è ritirata da Ballando con le Stelle 2025: il motivo

Da
Alessandra Solmi
-
Francesca Fialdini

Perché Francesca Fialdini si è ritirata da Ballando con le Stelle 2025? Era una delle favorite per la vittoria, il suo percorso stava emozionando tutti e la sua bravura oltre che la sua dedizione le avevano fatto raggiungere il consenso di pubblico e giuria. Insomma un vero talento, ma sfortunatamente qualcosa è andato storto. I troppi dolori fisici le hanno impedito di continuare il percorso all’interno del programma di Milly Carlucci. Ecco cosa è successo esattamente.

LASCIA UN COMMENTO

Please enter your comment!
Please enter your name here