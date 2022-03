Perché Federica Panicucci ha la mascherina in diretta a Mattino Cinque? Ebbene oggi 4 marzo 2022 la bellissima conduttrice del programma mattutino dell’ammiraglia Mediaset è apparsa in video con la mascherina FFP2 in tinta con il vestito. Il motivo? Scopriamolo assieme.

Perché Federica Panicucci ha la mascherina a Mattino Cinque? Ecco il Motivo

Oggi la bionda conduttrice di Mattino Cinque si è presentata con la mascherina: a darne la spiegazione è stata lei stessa. È molto semplice: dal momento che la Panicucci è stata a stretto contatto con un positivo – sebbene lei sia negativa – il protocollo Mediaset prevede l’utilizzo del dispositivo per un tot di giorni. In considerazione di questo quindi anche nei prossimi giorni vedremo la Panicucci con indosso la mascherina.

Cominciamo il nostro talk con due interviste esclusive sul caso Liliana, ma non solo! #Mattino5 pic.twitter.com/7xqaCgYXbL — Mattino5 (@mattino5) March 4, 2022

A Mattino Cinque si parla anche di Grande Fratello Vip, ormai alle battute finali

Nel programma mattutino dell’ammiraglia Mediaset, molto spesso leader negli ascolti contro la concorrenza di Rai 1 con Storie Italiane, si parla tra l’altro anche del Grande Fratello Vip che abbiamo visto ieri sera in prime time. Manca ormai poco per scoprire chi indosserà la corona di vincitore o vincitrice di questa lunghissima edizione e a Mattino Cinque si sviscerano le dinamiche andate in onda ieri sera.

#GFVIP, Davide vs Lulù, in studio a #Mattino5 si fa il tifo per lui. Voi da che parte state? pic.twitter.com/DWSZVmOxR6 — Mattino5 (@mattino5) March 4, 2022

Mattino Cinque, Federica Panicucci indossa la mascherina FFP2: perché?

La Panicucci come abbiamo già detto, oggi 4 marzo è apparsa in video con la Mascherina FFP2 perché è stata a stretto contatto con un positivo al covid 19 e come da protocollo aziendale dovrà indossare il dispositivo per tutto il tempo necessario. La Panicucci anche con la mascherina è sempre bellissima e solare. La conduttrice ha spiegato: “Pur essendo io negativa, la normativa prevede che io indossi la protezione della mascherina FFP2 per lavorare”.

La Panicucci ha aggiunto anche: “L’importante è farci compagnia”. Insomma questa scelta dell’azienda ha incontrato il parere favorevole della conduttrice, anziché andare in onda con la sua presenza da remoto, come è successo a molti altri conduttori in questo periodo di pandemia. È capitato infatti a Serena Bortone nello studio di Oggi è un altro giorno.