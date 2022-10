Si è conclusa nel peggiore dei modi la prima esperienza televisiva di Elenoire Ferruzzi, personaggio nato e portato al successo dai social e cacciata fuori dalla casa del Grande Fratello Vip 2022 proprio dal suo “popolo”. Con il 90% dei voti, un vero e proprio plebiscito, la Ferruzzi è stata eliminata dal reality show per scelta del pubblico sovrano (citando Alfonso Signorini).

Elenoire Ferruzzi fuori dal GF VIP: il web non perdona

“Elenoire, il pubblico ha deciso che devi abbandonare la casa“. Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip 2022 del 27 ottobre legge il verdetto del televoto flash che ha segnato, con il 90% delle preferenze del pubblico, l’uscita dalla casa della Ferruzzi. Il web e il popolo non hanno perdonato le pesantissime affermazioni fatte su Nikita Pelizon etichettata come “porta sfiga” e “porta iella” all’interno della casa più spiata d’Italia.

Non solo, la Ferruzzi si è macchiata anche di un altro terribile gesto: lo sputo a terra in giardino dopo il passaggio di Nikita Pelizon. Comportamenti che hanno costretto Alfonso Signorini e la macchina del GF VIP ad intervenire: “qui siamo in televisione, dobbiamo attenerci a delle regole, a un’educazione di fondo. Non siamo tra le pareti di casa nostra“.

Non solo, il padrone di casa ha precisato:

“Il confine tra l’irriverenza e la volgarità in questo programma da te è stato spesso superato e ti avevo anche avvertita. Qui siamo in televisione, dobbiamo attenerci a delle regole, non siamo tra le pareti di casa nostra. Il fatto che nel 2022 si parli ancora di porta sfiga, porta iella non fa ridere e culmina in un gesto incivile che è sputare a terra alla presenza di una persona”.

Alfonso Signorini bacchetta Elenoire Ferruzzi: “Lo spirito del GF VIP non prevede niente di tutto questo”

“Noi siamo un programma politicamente scorretto perché la vita è politicamente scorretta. C’è una differenza tra la libertà di espressione e la volgarità. Questo non si può accettare“. A pesare su Elenoire Ferruzzi non solo “l’infamante marchio di porta sfortuna” indirizzato a Nikita, ma anche l’aver sputato a terra al suo passaggio in giardino. Atteggiamenti “offensivi, non tollerabili” come precisato da Alfonso Signorini che ha aggiunto “sono molto lontani non solo da un comportamento di civile convivenza ma dalla nostra sensibilità. Lo spirito del programma non prevede niente di tutto questo“.

La Ferruzzi, dopo aver chiesto scusa per le sue parole, prima di uscire dalla porta rossa ha precisato: “questo è un pezzo di vita reale, e può succedere che accadano certe cose“. Cala così il sipario su una concorrente molto voluta da Signorini che non ha mai nascosto di aver fatto carte false per averla nel cast:

La tua presenza in questo programma per me è sempre stata importantissima perché rappresenti una realtà come il mondo trans ma anche per la persona che sei, per la tua sensibilità e cuore enorme, ma c’è anche una parte del tuo carattere molto provocatore e anche irriverente.

Forse l’uscita dalla casa potrà giovare ad Elenoire, che dalla prossima puntata sarà presenza fissa in studio per commentare le avventure dei vipponi nella casa.