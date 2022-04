Bianca Guaccero ha nuovamente il Covid, ed è questo il motivo per cui da lunedì scorso, 18 aprile 2022, la conduttrice non è come di consueto presente nello studio a condurre la trasmissione pomeridiana in onda su Rai 2 Detto Fatto. La Guaccero è stata sostituita dal cast fisso composto da Giampaolo Gambi, Carla Gozzi e Jonathan Kashanian. A comunicare la notizia è stata la stessa Bianca attraverso le sue stories pubblicate sul suo profilo Instagram. Ma andiamo a vedere cosa ha scritto la Guaccero.

Perchè Bianca Guaccero non c’è a Detto Fatto? Il motivo della sua assenza

Bianca Guaccero ha contratto nuovamente il Covid ed è costretta a rimanere a casa e a non poter condurre il programma in onda tutti i giorni su Rai 2. La conduttrice di Detto Fatto ha dato l’annuncio della sua positività al virus attraverso una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram: “Ragazzi pensavo di averlo scansato ma ahimè sono positiva per la seconda volta e per di più nello stesso mese dell’anno scorso. Mi dispiace un sacco tornerò presto a farvi compagnia vi voglio bene tanto” – ha scritto Bianca Guaccero ai suoi follower.

Bianca Guaccero l’annuncio della positività al Covid via Instagram

In una seconda stories pubblicata qualche ora fa, Bianca Guaccero scrive: “Amici miei! Ma in quanti siete ad avermi scritto? Ma io vi amo! Per ora qui tutto ok. Oggi ci salutiamo in diretta. Vi tengo aggiornati. E grazie dal profondo per tutto questo affetto. Mi stupite sempre di più. Non pensavo di meritarne così tanto“.

Chi sostituisce Bianca Guaccero a Detto Fatto su Rai2

Lo stop forzato di Bianca Guaccero, a causa della sua positività al Covid, ha visto intervenire insieme ai tre “inviati” fissi del programma: Giampaolo Gambi, Carla Gozzi e Jonathan Kashanian, anche Benedicta Boccoli nella puntata andata in onda lunedì e Rossella Erra in quella andata in onda martedì. Lo stop arriva qualche settimana prima della conclusione della stagione di Detto Fatto, prevista per giovedì 5 maggio 2022.