Angelina Mango annulla i due concerti di Napoli e Molfetta. La cantautrice lucana ed icona, tra gli allievi memorabili nella storia di Amici di Maria De Filippi, giunge alla scelta sofferta di lasciare temporaneamente le scene musicali per la tutela della salute. Una decisione strettamente legata allo stress maturato nell’ultimo periodo. Alla base dello stop vi sarebbe un problema che limita la giovane lucana anche nelle performance sul palco, non solo nel quotidiano della vita di tutti i giorni. Nel mezzo del suo European Tour nei club, l’ex Amici si dichiara, quindi, costretta a concedersi una pausa dai live, lanciando un “ultimo” messaggio ai fan, che non vuole essere l’addio alla musica.

Angelina Mango annulla due concerti: la scelta sofferta

Sono virali nel web le immagini dell’ultimo messaggio che Angelina Mango lancia ai fan al concerto di Napoli. Accade nelle ore che segnano lo stop della cantautrice al suo European Tour nei club. É una figlia d’arte dalla voce roca e sottotono la protagonista del messaggio più discusso sui social, che tra le innumerevoli interazioni su TikTok fa preoccupare sulle sue condizioni di salute generali. “Auguro a tutti voi di trovare un poco di quell’amore che avete voi per me”, dichiara la cantautrice lucana ai presenti accorsi al suo “ultimo” live napoletano del 14 ottobre 2024, annunciando così la sua pausa dalle scene.

Un annuncio che anticipa l’annullamento delle due nuove date del tour di Angelina, previste a Napoli e Molfetta. Tra i commenti rilasciati via social dagli utenti, si leggono parole dettate dalla preoccupazione per lo status di salute dell’artista. E c’è anche chi si chiede se Angelina sia sottopeso: “Ma sbaglio o é dimagrita tanto?”, si legge nel sentiment social degli internauti. Nel frattempo è la stessa figlia d’arte di Laura Valente e Pino Mango a spiegare il motivo legato alla scelta dello stop.

Angelina Mango rompe il silenzio social: ecco come sta l’artista lucana

“Sono mortificata per questa decisione che ho dovuto prendere” scrive la lucana in una delle nuove stories condivise nel web, non appena riattivatasi su Instagram. Per fortuna oggi ho deciso che non è il momento di essere testarda e di ascoltare il mio team”.

Il messaggio che annuncia la posticipazione a nuove date dell’European Tour nei club nel vecchio continente, quindi, prosegue: “Per questo ora torno a casa, mi riprendo la mia voce e tra quattro giorni torniamo sul palco più carichi di prima. Scusate ancora, e Napoli – scrive Angelina Mango – grazie per ieri, siete stati la più grande dimostrazione d’amore. Vi amo tantissimo. Nina”.

Secondo quanto si apprende dagli organizzatori dell’European Tour, i due concerti di Napoli e Molfetta sono posticipati alle nuove date da confermarsi, rispettivamente il 18 e 19 novembre 2024.

Angelina posticipa le date di Napoli e Molfetta

L’artista é reduce dal doppio sold-out delle date di Roma che hanno segnato il tutto esaurito con gli incassi dei biglietti e dopo la vittoria conseguita al Festival della canzone italiana a Sanremo 2024, giunge alla scelta sofferta di concedersi una pausa dalla musica. Questo, a seguito di un controllo medico, che rileva una rinofaringite acuta che ha colpito nel vocal-tract l’ex Amici 22. Le date del tour di Angelina Mango previste per oggi 15 ottobre a Napoli presso la Casa della Musica e domani 16 ottobre a Molfetta (Bari) presso l’Eremo Club sono dunque riprogrammate.

E, intanto, regna il sentiment di risonanza mediatica nell’augurio di una pronta guarigione e per il ritorno alla musica di Angelina Mango.