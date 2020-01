Al via la ventunesima edizione di “Per un pugno di libri“, il programma di Rai3 condotto da Geppi Cucciari che vede due classi scolastiche confrontarsi su di un classico della letteratura. Ecco le anticipazioni della nuova edizione.

Per un pugno di libri 2020: quando inizia

Da sabato 18 gennaio 2020 alle ore 18.00 circa comincia la nuovissima edizione “Per un pugno di libri”, il programma di successo di Rai3 condotto da Geppi Cucciari con la partecipazione di Piero Dorfles, memoria storica della trasmissione.

Come sempre il programma vedrà due due classi scolastiche chiamate a confrontarsi su di un classico della letteratura. Ad animare la competizione la padrona di casa Geppi Cucciari, confermata al timone della trasmissione per il settimo anno consecutivo.

Il programma, giunto quest’anno alla ventunesima edizione, si conferma un vero e proprio cult del piccolo schermo capace di coinvolgere non solo le due classi di studenti, ma anche il pubblico da casa che può partecipare telefonicamente cercando così di vincere una serie di libri messi in palio. Come? Basterà indovinare il nome di una nota opera letteraria che si nasconde dietro una definizione non di rado bizzarra.

Per un pugno di libri, conduttori

Accanto alla padrona di casa Geppi Cucciari, il pubblico di “Per un pugno di libri” ritroverà anche il professore Piero Dorfles diventato oramai un elemento imprescindibile del programma. Il professore, infatti, ha il compito di tenere alto il nome della Letteratura e di difenderla da chi troppo spesso vuole confonderla con quelli che sono dei libri di “consumo”.

Non solo, la sua indiscussa esperienza nel campo è importantissima per i ragazzi che possono confrontarsi e scoprire aneddoti legati alle opere e agli autori. A completare il tutto poi c’è Geppi Cucciari che, oltre a condurre il gioco tra le due classi, avrà il compito anche di far conoscere al pubblico più da vicino i ragazzi in gara, i loro desideri e le loro aspirazioni.

Nella prima puntata dell’edizione 2020 si sfideranno il il Liceo Classico “Giacomo Leopardi” di Macerata contro il Liceo Classico “Galileo Galilei” di Nardò (LE). Le due squadre dovranno confrontarsi sul libro Martin Eden di Jack London pubblicato nel 1909. Definito come uno “dei libri arrabbiati della letteratura americana”, il romanzo racconta le inquietudini e le contraddizioni della società americana di fine Ottocento.