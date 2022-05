In arrivo su Rai2 un nuovo programma che si chiama Per Me. Alla conduzione due volti molto amati: Samantha Togni e Filippo Magnini. Un branded content che occuperà lo slot del sabato mattina di Rai2. Scopriamo qualche dettaglio in più sul programma e quando andrà in onda.

“Per Me”, nuovo programma nel sabato mattina di Rai2 con Samantha Togni e Filippo Magnini: quando in tv

In arrivo una bella novità nel sabato mattina di Rai2, Il programma “Per Me” alla cui conduzione troviamo Samantha Togni e Filippo Magnini. La datoa di partenza è fissata sabato 14 maggio 2022 alle ore 9.00. “Per Me” è un branded content, ovvero un contenuto di tipo informativo, educativo o di intrattenimento creato o commissionato da un’azienda privo di messaggio pubblicitario esplicito che ha lo scopo di dare più valore al brand, creando un’alternativa migliore e più efficace della pubblicità tradizionale, alla quale il pubblico è ormai troppo abituato. “Per me” è prodotto dalla Me Production di Elio Bonsignore ed è dedicato al mondo dello sport e della forma fisica.

Quanto dura “Per Me” e a chi si rivolge?

Ogni puntata dovrebbe durare trenta minuti circa e si rivolge e tutti coloro che vogliono mantenersi in forma con una serie di accortezze che vanno dal cibo agli esercizi fisici e agli sport di tendenza. In previsione dell’arrivo della bella stagione la temutissima prova costume spaventa un po’ tutti. Avere quindi una trasmissione che si occupa di dare delle giuste “dritte” per arrivare in forma perfetta all’estate 2022 è sicuramente una comodità che ci offre Rai2 al sabato mattino a partire dal 14 maggio.

“Per Me”: anticipazioni ospiti nel sabato mattina di Rai2

Stando alle informazioni in nostro possesso, le puntate del programma sono otto, salvo cambiamenti dell’ultima ora e in ogni puntata, i conduttori Samantha Togni e Filippo Magnini accoglieranno in studio un ospite famoso che racconterà come si prende cura di sé stesso: dal cibo, all’attività fisica fino al benessere mentale.

Sono previsti come ospiti:

Aida Yespica,

Manila Nazzaro,

Paolo Ciavarro,

Roberto Ciufoli.

Nel cast del programma troviamo anche Gianluca Mech e Giacomo Vitali.

Togni-Magnini, una coppia inedita alla conduzione

Samantha Togni e Filippo Magnini per la prima volta si trovano in coppia a condurre un programma televisivo. Entrambi arrivano da mondi completamente diversi, ma accomunati da una disciplina ferrea.

La Togni infatti arriva dal mondo della danza dove ha ottenuto importanti riconoscimenti. Una lunga carriera che l’ha portata in giro per il mondo fino a quando nel 2005 approda a Ballando con le Stelle, come ballerina professionista. Rimane nel cast fisso del programma fino al 2019.

Magnini invece è un nuotatore professionista, due volte campione mondiale nei 100 metri (nel 2005 e nel 2007) ha vinto anche due titoli mondiali in vasca corta. Magnini non è nuovo nemmeno al mondo della televisione dal momento che nel 2008 è stato l’inviato dell’Isola dei Famosi.