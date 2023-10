Gianmarco Saurino è uno dei protagonisti della serie “Per Elisa-Il caso Claps” che andrà in onda su Raiuno in prima serata dal prossimo 24 ottobre. L’amatissimo amore interpreta Gildo Claps, il fratello di Elisa. Un personaggio totalmente diverso rispetto a quelli che Saurino si è trovato a dover interpretare in passato. Durante la conferenza stampa, Gianmarco a stento è riuscito a trattenere l’emozione. Per lui è stato un grande onore oltre che privilegio vestire i panni di Gildo che in questi anni ha lottato per conoscere la verità sulla morte della sorella.

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Gianmarco Saurino al quale abbiamo chiesto come sia stato far parte di questo progetto: “E’ un grande peso ma soprattutto un grande onore essere portavoce del racconto di questa storia. Noi raccontiamo questa vicenda attraverso gli occhi di Gildo ma ci tengo a precisare che è un racconto corale, un romanzo familiare, la storia di una comunità intera sconvolta dalla scomparsa di Elisa”.

Secondo Gianmarco Saurino, sono ancora troppi i punti oscuri di questa vicenda: “Ci sono tante connivenze che devono ancora essere dimostrate. Credo che all’interno di questo quadro del quale abbiamo a fuoco solo Danilo Restivo ci siano una serie di facce sfocate. Chissà che questo lavoro e gli altri collaterali possano servire ad accendere i riflettori su questa vicenda”.

Tra le scene più complicate da girare c’è stata quella del ritrovamento di Elisa: “Per me è stata una scena tostissima perché vuol dire mettere in scena non soltanto il dolore ma anche la fine di una speranza. Il dolore del familiare di una persona scomparsa è inimmaginabile. Il lutto ha delle fasi che ciascuno vive con tempistiche diverse. Nel caso della scomparsa invece oltre al dolore c’è la speranza che coincide con la paura. Quella scena lì è l’insieme di questi sentimenti”.

Tra Gianmarco e Gildo è nato un bellissimo rapporto anche fuori dal set. L’attore ha però rivelato di non aver mai voluto sapere nulla da Gildo su Elisa: “Sapevo già tutto tramite la sceneggiatura che avevo a disposizione. Quello che serviva era conoscere questo uomo gigantesco, questa famiglia meravigliosa, al di là di questa drammatica storia”.

A distanza di anni, il caso di Elisa Claps lascia tantissima speranza: “In un mondo tempestato dal maligno, alla fine della visione, il pubblico si renderà conto che c’è anche tanto bene. E in questo caso specifico, il bene ha il volto della famiglia Claps”.