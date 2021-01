Penso che un sogno così è il nuovo programma che riporta Beppe Fiorello in prima serata su Rai 1. Quando va in onda? Quale saranno gli ospiti dello show? Come sarà organizzata la scaletta? Ecco tutte le anticipazioni in merito ad uno degli eventi più attesi del 2021. Dopo il grande successo ottenuto con numerose fiction, infatti, il fratello di Rosario Fiorello porterà in scena uno spettacolo tutto suo pronto a raccontare la sua vita e la Sicilia in musica.

Penso che un sogno così quando in onda: la programmazione del palinsesto Rai

Dopo averlo portato in giro per l’Italia, di teatro in teatro, Giuseppe Fiorello ha riadattato lo spettacolo intitolato Penso che un sogno così per la televisione per poter sbarcare nella prima serata di Rai 1. Quando andrà però in onda lo show?

Il palinsesto dell’ammiraglia Rai ci annuncia che la trasmissione andrà in onda il prossimo 11 gennaio 2021 a partire dalle 21:30 circa. Sarà una prima serata entusiasmante: ricca di ospiti e soprattutto forti emozioni. Affascinante sarà ascoltare, infatti, un pezzo di vita di un volto molto noto del piccolo schermo raccontata fra parole e musica.

Beppe Fiorello racconterà la sua vita e la sua Sicilia, ma soprattutto parlerà di come il padre abbia influenzato la sua carriera. Al suo fianco vi saranno, come annunciato, numerosi ospiti, ma anche il fratello: Rosario Fiorello.

Parlando di Penso che un sogno così lo stesso Beppe Fiorello ha detto: “Salgo a bordo del deltaplano delle canzoni di Domenico Modugno e sorvolo la mia infanzia, la Sicilia e l’Italia di quegli anni, le facce, le persone, vicende buffe, altre dolorose, altre nostalgiche e altre ancora che potranno sembrare incredibili”.

L’attore, facendo riferimento a suo padre, grande protagonista dello spettacolo, ha poi aggiunto: “Era un padre molto semplice, simpatico, anche se la simpatia spesso viene letta come una dote leggera. Mi colpiva la sua positività, la sua visione della vita: era un possibilista, tutto per lui era possibile, fattibile; sognava molto, per noi e per lui. E poi non solo cantava le canzoni di Modugno, ma gli assomigliava anche fisicamente”.