Pensati sexy è la nuova commedia, tutta al femminile, che vede come protagonista Diana Del Bufalo. L’attrice interpreta una moderna Bridget Jones che non ha molta autostima. Vediamo insieme chi fa parte del cast, dove e quando vederlo.

Pensati Sexy, Diana del Bufalo è Maddalena

Un anno fa Chiara Ferragni portò sul palco del Festival di Sanremo un outfit molto particolare con scritto ‘Pensati Libera‘, ora Michela Andreozzi dirige un film che si chiama ‘Pensati sexy‘. Scritto da Daniela Delle Foglie, la pellicola uscirà il 12 febbraio 2024 su Amazon Prime video, un’esclusiva quindi per tutti gli abbonati alla piattaforma e-commerce.

La protagonista di ‘Pensati Sexy’, è Maddalena (interpretata da Diana Del Bufalo), una 30enne alla ricerca dell’uomo della sua vita ma a cui piacciono solo ragazzi sbagliati. Nata in una famiglia molto cattolica, sua mamma preferisce l’altra figlia (di nuovo incinta). La donna è anche precaria nella vita lavorativa: fa la ghostwriter ma non ha un contratto stabile e se sogna una relazione con il suo capo (Raoul Bova). Molto insicura di sé, decide di cambiare e diventare sexy. Ma come fare? Ad aiutarla apparirà un angelo custode (o un diavoletto) interpretato da Valentina Nappi (nel ruolo di se stessa) che le darà dei consigli su come far aumentare la propria autostima. Si tratta della prima volta come attrice in una commedia romantica per la pornostar.

Il film ‘Pensati sexy’ trasmette un messaggio molto importante: alla fine per vedersi belle bisogna partire da se stesse, e imparare ad amarsi ogni giorno. “Siamo belle e sexy solo se ci vediamo come tali“, spiega la Nappi.

Il cast del film

‘Pensati Sexy’ è prodotto da Fabula Pictures e dura circa un’ora e mezza. Distribuito in tutto il mondo da Amazon Prime Video, nel cast tra gli altri ci sono Alessandro Tiberi, Angela Finocchiaro, Camilla Filippi, Jenny De Nucci e Fabrizio Colica.