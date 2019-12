Penny è pronta a tornare su Rai Gulp con la seconda stagione della serie “Penny on M.A.R.S.” che ha conquistato il pubblico italiano. Ecco le anticipazioni e tutte le novità sulla seconda stagione in partenza in esclusiva sul canale televisivo tematico italiano appartenente alla Rai.

Penny on M.A.R.S., stagione 2 al via su Rai Gulp

Dal 9 dicembre 2019 arriva su Rai Gulp la seconda stagione di Penny on M.A.R.S, la serie televisiva italiana con protagonista l’allegra, timida ed insicura adolescente di nome Penny. L’appuntamento è tutte le settimane, dal lunedì al venerdì alle ore 20.25, con i nuovissimi episodi della serie ambientata nella città di Milano.

Penny è una giovane adolescente di sedici anni entrata nella scuola di musical M.A.R.S., un istituto molto prestigioso, ma al tempo stesso anche molto competitivo. Durante gli episodi della prima stagione abbiamo visto Penny e Camilla diventare grandi amiche e superare, insieme, i difficilissimi provini per entrare nella scuola di musical.

Penny però ha un grandissimo segreto da nascondere: si tratta della sua vera identità. La ragazza, infatti, è una figlia d’arte: Bakia è la madre, nonché una delle pop star più idolatrata e conosciute al mondo. La prima stagione si è conclusa con un finale esplosivo: Bakia ha rivelato al mondo intero di essere la mamma di Penny; una verità che ha fatto allontanare tutti gli amici e lo stesso amore Sebastian da Penny.

Penny on M.A.R.S. 2, trama

In questa seconda stagione, Penny dovrà cercare in tutti i modi di ricucire i rapporti con gli amici, ma sopratutto con il suo amore Sebastian. Riuscirà la promettente star a riconquistare la fiducia del suo amato e degli amici? Intanto nuove insidie l’attendono all’intero della scuola di musicale MARS visto che ci sarà una nuova competizione scolastica che permetterà ai vincitori di partecipare ad un vero talent show. Penny si troverà a lavorare a stretto contatto con Sasha, mentre Sebastian con Lucy. Cosa succederà?

Penny on M.A.R.S. è una serie italiana, spin-off di Alex & Co, prodotta da 3Zero2Tv in collaborazione con Disney Channel Italia e Rai Ragazzi.