Candelaria e Camila Solórzano, formano la coppia de “Le Albiceleste” di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” disponibile in prima visione assoluta da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Candelaria e Camila Solórzano alla conferenza stampa di presentazione del programma che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Candelaria e Camila Solórzano (Le Albiceleste) – Intervista su Pechino Express

Candelaria e Camila Solórzano, benvenute su SuperGuidaTV. Partiamo da Pechino Express: che esperienza è stata per voi?

Candelaria: È stata davvero un’esperienza molto gratificante e arricchente. Ci ha regalato momenti ed emozioni molto forti che porteremo dentro per tutta la vita. Anche se a volte abbiamo avuto momenti difficili – volevamo mollare tutto, piangere, abbiamo anche litigato – ci ha dato tantissimo. Ci ha fatto capire il significato di tante cose della vita che spesso si dimenticano.

Camila: Per noi, come due sorelle che hanno vissuto mille avventure insieme, è stata un’esperienza ancora più speciale. Un’avventura molto più grande e importante, quasi un fiocco che si aggiunge al nostro rapporto. Noi ci siamo trasferite insieme in tante città, dall’Argentina fino a Milano, sempre una accanto all’altra.

Parlando proprio del vostro rapporto: cosa avete scoperto l’una dell’altra che non sapevate prima?

Candelaria: Io ho scoperto che Camila… io la conoscevo in un altro modo. Lei è sempre stata molto timida, più sulle sue. Invece qui ho scoperto che non ha vergogna di niente. Diceva sempre: “Ma che te ne frega, tanto non li vedremo mai più questi!”. E quindi mi ha caricata tantissimo. Posso dire che in alcune cose ha fatto anche più di me. Ho scoperto che è molto più audace di quanto pensassi.

Camila: Adesso mi devi pagare lo psicologo! Io invece di Candelaria ho scoperto che sa benissimo come trovare sempre la soluzione giusta nelle piccole cose: dove dormire meglio, come sistemare il letto, cosa portare sotto la doccia… trovava sempre il modo di farci stare bene. E poi è una super compagna di squadra. È divertente, simpatica: quando stavo male riusciva sempre a farmi sorridere.

C’è stata una coppia con cui avete legato più delle altre?

Candelaria e Camila: Non direi una coppia in particolare. Con alcune ci siamo trovate di più durante la gara: ci capitava di incontrarci, di dormire insieme. Per esempio con le dj, con i “Medagliati”, con i rapper… però non c’è stata una coppia sola con cui abbiamo legato più delle altre. In generale è stato un bellissimo cast: non abbiamo avuto problemi con nessuno e questo ci ha fatto vivere l’esperienza con molta più leggerezza.

Ultima domanda: immaginate di essere le prossime conduttrici di Pechino Express e di dover creare voi delle coppie famose. Chi vi verrebbe in mente?

Camila: A me piacerebbe vedere di nuovo Costantino a Pechino Express. Però sì, mi piacerebbe rivederlo come concorrente dopo tanti anni da conduttore. Sarebbe interessante vedere come se la caverebbe dopo tutto quello che ha vissuto in questi anni.

Candelaria: Io invece non lo so, giuro che non mi viene niente in mente… sono bloccata! Direi Messi. Messi con la moglie sarebbe bellissimo. O con Di María: la coppia del calcio! Perché poi da uno sportivo ti aspetti che a Pechino Express sia super competitivo… ma alla fine non conta solo la velocità o lo sport: serve fortuna e tante altre cose. Poi non so… passare da una realtà dove hai tutto a Pechino Express, dove hai solo un euro al giorno e devi dormire nelle case della gente, è uno shock. Magari metterei anche qualche dj super famoso.

La prima cosa che avete fatto quando siete tornate a casa?

Candelaria: Io ho fatto una doccia lunghissima, tipo un’ora!

Camila: Io invece sono andata subito a dormire nel mio letto. A me piace il letto perfetto, stirato… mi sono sdraiata e ho pensato: “Da qui non mi toglie più nessuno”. Siamo arrivate la mattina, io sono andata a mangiare una pasta buonissima nel mio ristorante preferito e poi sono andata a dormire. Per tre settimane ho fatto praticamente solo quello: dormire. Ero stanchissima.

Candelaria: Sì, anch’io ho dormito tantissimo.