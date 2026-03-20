Dani Faiv e Tony 2Milli, formano la coppia de “I Rapper” di “Pechino Express 2026 – L’estremo Oriente” disponibile in prima visione assoluta da giovedì 12 marzo 2026 su Sky e in streaming su NOW. Noi di SuperGuidaTv abbiamo intervistato Dani Faiv e Tony 2Milli alla conferenza stampa di presentazione del programma che vede alla conduzione Costantino della Gherardesca. Ecco cosa ci hanno raccontato.

Intervista a Dani Faiv e Tony 2Milli (I Rapper) – Pechino Express

Voi siete i Rapper di Pechino Express. Che esperienza è stata per voi questa avventura?

Tony 2Milli: È stata, per entrambi, un’esperienza a tratti kafkiana e a tratti rivelatrice. Abbiamo vissuto situazioni davvero al limite. Però senza un limite non esiste una forma nella materia…

Dani Faiv: Filosofo!

Tony 2Milli: Senza un limite non c’è una forma chiara che il contenuto possa assumere. Andando lì abbiamo capito fin dove potevamo arrivare. Insomma, abbiamo toccato il nostro limite e questo ci ha aiutato a capire meglio chi siamo.

Dani Faiv: È proprio un’esperienza di vita.

Tony 2Milli: Non ci si può godere davvero le cose se non si conosce anche il limite. Ragazzi: stop alle droghe, stop alla guerra, viva la beneficenza… diciamo basta!

Dopo queste riflessioni, passiamo a un giochino: immaginate di essere i futuri conduttori di Pechino Express e di dover formare delle coppie famose. Chi mandereste in gara?

Dani Faiv: Viaggiatori… oggi dovrete mangiare quattordici denti di squalo! (Ride) Io metterei insieme Eminem e Paolo Bonolis.

Tony 2Milli: Io invece farei una coppia con Giuseppe Simone e Rosario Muniz. Oppure il Puma con Alfonso Signorini.

Dani Faiv: Per il content io rimetterei insieme Fedez e Chiara Ferragni, così almeno succede qualcosa! Bello! Sicuro succede qualcosa…Poi Corona con Selvaggia Lucarelli.

Tony 2Milli: Avevamo anche un’altra coppia in mente prima, ma adesso mi sto intrippando troppo e non mi viene più!

Qual è stata la prima cosa che avete fatto una volta tornati a casa?

Tony 2Milli e Dani Faiv: Abbiamo fumato una sigaretta.

A quale dei vostri familiari consigliereste di partecipare a Pechino Express?

Tony 2Milli:In realtà a tutti. È un’esperienza che, secondo me, dovrebbero fare tutti almeno una volta nella vita.

Dani Faiv: Io ci manderei mio cugino. In un certo senso ho fatto Pechino Express anche grazie a lui, perché è il suo programma preferito e mi ha praticamente obbligato almeno a provare a partecipare.Quindi direi lui… e magari anche mia sorella, così cambierebbe un po’ prospettiva.

Tony 2Milli: Oppure mi giocherei i miei due fratelli, così poi potrei dirgli: “Avete visto? Non è proprio una passeggiata!”.