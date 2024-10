Saranno 9 le coppie che formano Pechino Express 2025 che per la nuova edizione punta ad arrivare “Fino al tetto del mondo”. Vediamo insieme di chi si tratta, chi saranno i conduttori e quali sono le tappe dei viaggiatori.

Pechino Express 2025: ufficializzate le 9 coppie

È tutto pronto per una nuova edizione di Pechino Express 2025. I concorrenti, rigorosamente con lo zaino in spalla, affronteranno tappe immerse nella natura: dovranno partire dalle Filippine per poi attraversare il nord della Thailandia e terminare la loro avventura in Nepal. Un viaggio che va quindi dall’Oceano Pacifico fino a vette che superano gli ottomila metri di altitudine che possono essere considerate ‘il tetto del mondo’.

A condurre il programma, confermatissimi, sono Costantino della Gherardesca accompagnato dall’inviato speciale Fru. Ma chi sono i concorrenti di Pechino Express 2025?Le coppie che si metteranno in gioco sono composte da: Virna Toppi e Nicola Del Freo; Gianluca Fubelli (Scintilla) e Federica Camba; Jey e Checco Lillo; Ivana Mrázová e Giaele De Donà; Jury Chechi e Antonio Rossi; Giulio Berruti e Nicolò Maltese; Nathalie Guetta e Vito Bucci; Dolcenera e Gigi Campanile; Samanta e Debora Togni.

Quando e dove vedere il programma

Pechino Express è uno show Sky Original prodotto da Banijay Italia. Le riprese della nuova edizione stanno per iniziare e vedremo le avventure delle coppie zaini in spalla solo nel 2025, in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. Successivamente le puntate saranno trasmesse in chiaro su Tv8. Anche quest’anno il premio finale sarà devoluto a sostegno di una delle ONG che operano nei Paesi visitati.

Le schede delle coppie

Conosciamo meglio le singole coppie, che al momento non hanno ancora un nome che le identifica, che prenderanno parte di Pechino Express 2025.

VIRNA TOPPI E NICOLA DEL FREO: Sono marito e moglie, entrambi Primi Ballerini del Teatro alla Scala di Milano. I due hanno una bambina di un anno e sono anche influencer. Virna Toppi è nata a Milano nel 1992 ed è stata anche nella sua carriera prima ballerina del Bayerisches Staatsballett di Monaco. Nicola Del Freo, nato a Carrara nel 1992, dopo aver iniziato i suoi studi di danza in Italia, ha perfezionato la sua formazione all’Hamburg Ballet di Amburgo entrando poi nel corpo di ballo del Bayerisches Staatsballett di Monaco.

GIANLUCA FUBELLI (SCINTILLA) E FEDERICA CAMBA. I due sono marito e moglie dal 2023 e hanno una figlia di nome Nina. Scintilla è un comico che dopo aver fatto parte del gruppo de “I turbolenti”, ottiene la popolarità con Colorado, trasmissione che conduce anche accanto a Paolo Ruffini, Federica Nargi e Belen Rodriguez. L’uomo ha scritto due libri ed è apparso al cinema in film comici. Federica Camba, in arte LA CAMBA, è una cantautrice, compositrice e produttrice discografica. Nella sua carriera ha scritto e prodotto diverse hit per Alessandra Amoroso, Emma, Annalisa, Elodie e tanti altri. Inoltre ha pubblicato due dischi: “Magari oppure no” e “Buonanotte sognatori”.

JEY E CHECCO LILLO. Jey Lillo è un mago nato a Napoli nel 1997 che ha ottenuto la popolarità su TikTok dove pubblicava video con il format “Se ti stupisco mi fai un regalo”. In questi anni è stato invitato in trasmissioni televisive e radiofoniche partecipa al programma con suo fratello Francesco. Checco, classe 2001, è uno studente universitario che lavora presso un negozio di videogiochi.

IVANA MRÁZOVÁ E GIAELE DE DONÀ. Ivana Mrázová ha 32 anni, ed è una modella. Ha fatto il suo esordio in TV come valletta di Gianni Morandi al Festival di Sanremo nel 2012 e ha partecipato nel 2017 al Grande Fratello VIP dove conobbe Luca Onestini, suo ex. Anche Giaele De Donà, nata a Vittorio Veneto nel 1998, è una ex gieffina partecipato al Grande Fratello VIP 7. Dopo alcuni anni vissuti a Los Angeles con suo marito, è rientrata in Italia per lanciare la sua prima linea di moda e iniziare il suo percorso nel mondo dello spettacolo.

JURY CHECHI E ANTONIO ROSSI. Sono gli sportivi di questa edizione. Jury Chechi è soprannominato “Il signore degli anelli”, nella sua carriera ha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi di Atlanta del 1996, successo bissato nel 2004 con quella di bronzo alle Olimpiadi di Atene. Nella sua carriera ha conquistato anche cinque ori Mondiali, quattro ori Europei, tre ori alle Universiadi e ben sedici medaglie ai giochi del Mediterraneo.

Antonio Rossi invece è un ex canoista italiano, specialista del kayak velocità, appartenente al Corpo della Guardia di Finanza. Nel suo Palmares ci sono: cinque medaglie olimpiche, tre ori, un argento e un bronzo, conquistati nelle edizioni delle Olimpiadi di Barcellona ‘92, Atlanta ‘96, Sydney 2000 ed Atene 2004; a Pechino 2008 è stato il portabandiera della spedizione italiana. Dopo il ritiro sportivo ha iniziato ad impegnarsi attivamente in politica. I due hanno entrambi una targa nella Walk Of Fame dello sport italiano che si trova tra le vie del Foro Italico a Roma.

GIULIO BERRUTI E NICOLÒ MALTESE – Giulio Berruti ha 40 anni e ha iniziato la sua carriera come modello per poi diventare attore. Il suo debutto al cinema è avvenuto nel 2005 con il film Melissa P. ed è stato uno dei protagonisti della fiction tv ‘La figlia di Elisa – Ritorno a Rivombrosa’ e ‘Squadra Antimafia – Il ritorno del boss’. Ha partecipato a Ballando con le stelle e a Dance Dance Dance. È anche un imprenditore lavorando come medico e manager presso otto cliniche di medicina estetica, oculistica e odontoiatria. Da quattro anni è il compagno di Maria Elena Boschi.

Nicolò Maltese ha 39 anni e per più di sei anni è stato il frontman di un gruppo punk-rock. Parallelamente ha iniziato a lavorare come consulente commerciale di un istituto di lingua inglese e poi nel settore farmaceutico specializzandosi nell’informazione scientifica nel campo della medicina estetica e della chirurgia plastica.

NATHALIE GUETTA E VITO BUCCI. Nathalie Guetta è un’attrice francese naturalizzata italiana, nota al grande pubblico per il ruolo della perpetua Natalina nella serie televisiva Don Matteo, in cui recita nel cast fisso dal 2000. Ha 66 anni, è sorella (con madre diversa) del dj e produttore David Guetta. Nella sua carriera ha partecipato anche come concorrente a Ballando con le stelle e Il cantante mascherato. Vito Bucci, trentacinquenne di Metaponto (Matera) è un segretario di produzione in importanti progetti per il cinema e per la tv tra cui anche Don Matteo, dove ha conosciuto Nathalie. È sposato da due anni.

DOLCENERA E GIGI CAMPANILE. Dolcenera, nome d’arte di Emanuela Trane, è una cantautrice, polistrumentista e produttrice 47enne. Nel 2003 vince le Nuove proposte del Festival di Sanremo con il brano ‘Siamo tutti là fuori’. Nella sua carriera, partecipa cinque volte al Festival di Sanremo, pubblica nove album e fa parte di numerosi tour nazionali e internazionali. La donna è fidanzata con Gigi, un avvocato, che ha conosciuto 25 anni fa nel Salento. L’uomo fa parte anche del team manageriale e legale dell’artista.

SAMANTA E DEBORA TOGNI. Samanta e Debora sono due sorelle. La prima ha ereditato la passione per la danza della mamma e nel 2005 è tra i maestri della prima edizione di Ballando con le stelle. Poi ha debuttato come conduttrice presentando il Festival di Castrocaro e I fatti vostri insieme a Giancarlo Magalli. Sua sorella Debora invece fa il muratore d’inverno e la bagnina d’estate, oltre che l’istruttore in palestra.