Sta per prendere il via Pechino Express 2023, uno dei reality show più amati della tv. Come sempre le novità non mancheranno, ma la formula del programma, che si dimostra vincente da anni, resta fedele alle origini. Dieci coppie vip si contenderanno la vittoria finale dopo un lungo viaggio, zaino in spalla, in luoghi lontani, alla scoperta di persone e culture tanto diverse dalla nostra. Ecco tutto quello che c’è da sapere prima che l’avventura abbia inizio!

Quando inizia Pechino Express 2023 e dove vederlo

Pechino Express 2023 inizia Giovedì 9 Marzo alle 21.15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming solo su NOW, disponibile anche on demand e su Sky Go. Il programma ci terrà compagnia per dieci puntate, sempre in prima serata.

Il Conduttore

Quest’anno alla conduzione di Pechino Express torna l’ironico ed irriverente Costantino della Gherardesca, che sarà affiancato da Enzo Miccio, il “re” dei matrimoni e dello stile italico.

Itinerario di viaggio

I concorrenti affrontano un itinerario tanto affascinante quanto ricco di insidie e di imprevisti, muovendosi lungo la via delle Indie. Si parte dalla caotica Mumbai e ci si immerge nella variegata realtà dell’India, il secondo Paese più popoloso al mondo, per poi dirigersi verso il Borneo Malese prima e la Cambogia in seguito. Il viaggio si conclude nell’immenso e suggestivo sito archeologico di Angkor.

Le coppie partecipanti a Pechino Express 2023

Queste sono le coppie di concorrenti partecipanti al reality di Sky Uno:

le influencer e attiviste femministe Giorgia Soleri e Federippi (all’anagrafe Federica Fabrizi ) sono Le Attiviste

(all’anagrafe ) sono le avvocatesse Alessandra Demichelis e Lara Picardi formano la coppia de Gli Avvocati

e formano la coppia de il famoso chef stellato Joe Bastianich e Andrea Belfiore sono Gli Italo Americani

e sono il comico Andrea Vergassola e la figlia trentacinquenne Caterina danno vita alla coppia de Gli Ipocondriaci

e la figlia trentacinquenne danno vita alla coppia de la ex Miss Italia Martina Colomabari e il figlio Achille Costacurta sono Mamma e Figlio

e il figlio sono la ex nuotatrice Federica Pellegrini e l’allenatore Matteo Giunta , marito e moglie da pochi mesi, sono I Novelli Sposi

e l’allenatore , marito e moglie da pochi mesi, sono la ex Miss Italia Carolina Stramare e Barbara Prezia sono Le Mediterranee

e sono l’ex calciatore Salvatore Schillaci , meglio noto come Totò, trascinatore della nazionale azzurra ai Mondiali del 1990 e la moglie Barbara Lombardo formano I Siculi

, meglio noto come trascinatore della nazionale azzurra ai Mondiali del 1990 e la moglie formano la professoressa Maria Rosa Petrolicchio e Andrea Piero infine, sono Gli Istruiti.

Adesso resta solo da vedere chi fra di loro si aggiudicherà la palma della vittoria!