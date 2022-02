Pechino Express torna su Sky e in streaming su Now. Alla guida del reality show c’è Costantino della Gherardesca che condurrà i concorrenti nelle varie tappe del viaggio che farà scoprire tutte le civiltà di mezzo tra Oriente e Occidente. Vediamo tutte le anticipazioni al momento note e quando sarà trasmesso in TV.

Pechino Express 2022: Costantino della Gherardesca è il punto fermo del reality show. Ecco quando in TV

Pechino Express torna su Sky a partire dal 10 marzo 2022. I viaggiatori, divisi in 10 coppie, affronteranno le varie prove con il proprio zaino e le proprie risorse comunicative. Incontreranno le realtà locali e ammireranno alcuni dei paesaggi più belli del mondo tra Turchia, Uzbekistan, Giordania ed Emirati Arabi.

Dopo le otto edizioni trasmesse su Rai 2, Pechino Express sbarca su Sky e Costantino della Gherardesca è il vero punto fermo di questo passaggio di azienda. La sua mancanza dallo show avrebbe indispettito il pubblico di aficionados e creato, di conseguenza, un distacco troppo netto. La sua conduzione e il suo cinismo raffinato rendono indispensabile la sua presenza.

L’edizione di quest’anno di Pechino Express è incentrata sulla rotta dei Sultani. Un percorso meraviglioso ma insidiosi. Dal 10 marzo, potremo scoprire come hanno reagito le 10 coppie allo stress del dover correre per procurarsi l’alloggio e il passaggio dai popoli di ogni tappa. Chi vincerà devolverà il premio in beneficenza alle associazioni che agiscono proprio in quei territori.

Pechino Express 2022: le 10 coppie della nuova edizione di Sky

Alex Schwazer e Bruno Fabbri sono Gli Atletici

Ciro e Giovambattista Ferrara sono Padre e Figlio

Barbascura X e Andrea Boscherini sono Gli Scienziati

Rita Rusic e Cristiano Di Luzio sono I Fidanzatini

Anna Ciati e Giulia Paglianiti sono Le TikToker

Victoria Cabello e Paride Vitale sono I Pazzeschi

Gianluca Fru e Aurora Leone sono Gli Sciacalli

Nikita Pelizon e Helena Prestes sono Italia-Brasile

Bugo e Cristian Dondi sono Gli Indipendenti

Natasha Stefanenko e Sasha Sabbioni sono Mamma e Figlia

Questa edizione di Pechino Express è stata realizzata da Sky Original e Banijay Italia. Di seguito, il promo ufficiale rilasciato in queste ore sui canali social del programma.