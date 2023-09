Dopo la messa in onda a pagamento su Sky, la decima edizione di Pechino Express 10 – La via delle Indie arriva in chiaro su Tv8. Ecco tutte le anticipazioni del reality game di successo: dalle coppie di concorrenti in gara ai conduttori.

Pechino Express 10 in chiaro su Tv8: ecco quando in tv

Il successo di Pechino Express 10 è inarrestabile! Il reality game dopo il passaggio a Sky, dove è stato confermato per il secondo anno consecutivo, arriva in chiaro sul canale TV8 per la gioia dei tantissimi appassionati e curiosi del mondo televisivo. Lo show, Sky Original prodotto da Banijay Italia, sarà trasmesso in chiaro da martedì 5 settembre dalle ore 21:20 in prima serata su TV8.

Alla conduzione ritroviamo: Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio. Spetta a loro guidare le coppie di concorrenti e partecipanti nell’avventura che quest’anno si svolge in India. Per il secondo anno consecutivo i due sono stati confermati al timone del divertentissimo ed avventuriero reality show.

Pechino Express 10, coppie di concorrenti e partecipanti

Ma passiamo alle coppie di concorrenti e partecipanti di Pechino Express 10 – Le vie delle Indie. A sfidarsi nella varie puntate ci sono 9 coppie:

Le attiviste – GIORGIA SOLERI E FEDERIPPI

Gli avvocati – ALESSANDRA DEMICHELIS E LARA PICARDI

Gli Italo Americani – JOE BASTIANICH E ANDREA BELFIORE

Gli ipocondriaci – DARIO E CATERINA VERGASSOLA

Mamma e Figlio – MARTINA COLOMBARI E ACHILLE COSTACURTA

I Novelli sposi – FEDERICA PELLEGRINI E MATTEO GIUNTA

Le mediterranee – CAROLINA STRAMARE E BARBARA PREZJA

I siculi – SALVATORE SCHILLACI E BARBARA LOMBARDO

Gli istruiti – MARIA ROSA PETOLICCHIO E ANDREA DI PIERO

L’edizione numero 10 di Pechino Express si è tenuta in Asia in tre tre territori ricchi di culture antichissime e scenari magnifici. Si tratta di: India, Borneo malese e Cambogia. Chi sarà il vincitore? Per scoprirlo non resta che seguire il reality game in chiaro su TV8 dal 5 settembre 2023!