Tutto pronto per la messa in onda di “Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo“, il concerto evento in occasione dei 90 anni di Luciano Pavarotti. Scopriamo insieme la scaletta e tutti gli ospiti.

Pavarotti 90 dall’Arena di Verona su Canale 5: scaletta e ospiti

Stasera, mercoledì 5 novembre 2025, dalle ore 21.20 appuntamento con il grande concerto-evento “Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo” in prima serata su Canale 5. Pavarotti 90 è in diretta? No, l’evento è stato registrato all’Arena di Verona. Michelle Hunziker è la padrona di casa di un viaggio tra musica e memoria per rendere omaggio ai 90 anni dalla nascita di Luciano Pavarotti. L’evento, registrato all’Arena di Verona, riunirà alcuni dei più grandi nomi della musica italiana e internazionale, in uno spettacolo pensato per celebrare l’eredità artistica e umana del tenore più amato del mondo.

Ma passiamo alla scaletta e agli ospiti della serata; si tratta di grandi amici e colleghi che hanno condiviso momenti indimenticabile con il Maestro. A cominciare dai giovani tenori de Il Volo, eredi moderni del bel canto, e Zucchero, amico e storico collaboratore di Luciano Pavarotti. Tra gli ospiti anche Laura Pausini, pronta a reinterpretare uno dei brani più celebri del repertorio lirico, e i due leggendari colleghi di Pavarotti, Plácido Domingo e José Carreras, che renderanno omaggio ai memorabili Tre Tenori.

Pavarotti 90 dove seguirlo in tv e streaming

Non solo, durante la serata – evento di “Pavarotti 90” spazio anche ai giovani artisti e ai talenti emergenti che amano la voce di Pavarotti. Lo show, firmato alla regia da Luigi Antonini e prodotto da Friends TV, intreccerà esibizioni dal vivo, immagini d’archivio e contributi video inediti. Tra i momenti più attesi della serata segnaliamo: la potente esecuzione di “Nessun dorma” da parte di Andrea Bocelli. Da non perdere poi un medley dei grandi successi affidato Il Volo e un filmato inedito che mostra il Maestro durante una prova con Domingo e Carreras. A chiudere la serata, un emozionante “Happy Birthday” collettivo, con tutti gli artisti riuniti sul palco dell’Arena per celebrare il novantesimo compleanno del grande tenore.

“Pavarotti 90 – L’uomo che emozionò il mondo” andrà in onda stasera alle 21.20 su Canale 5. L’evento sarà disponibile in diretta e on demand anche su Mediaset Infinity, accessibile da browser, app e smart TV.