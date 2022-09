Patrick Dempsey, ex star di “Grey’s anatomy”, è nel cast del film biografico su Enzo Ferrari diretto da Michael Mann: l’attore interpreta il pilota Piero Taruffi, un mitico ferrarista. Scopriamo qualche dettaglio in più sulla pellicola, sul cast e la trama.

Patrick Dempsey nel cast del film di Michael Mann, Ferrari

L’ex star di Grey’s Anatomy, l’amatissimo e affascinante Patrick Dempsey è nel cast del film dedicato ad Enzo Ferrari, il cui titolo sarà appunto “Ferrari”. Oltre a Dempsey nella pellicola saranno presenti altri attori prestigiosi come Jack O’Connell, Penelope Cruz e Sarah Gadon.

Un bel colpo per il regista Michael Mann che ha diretto pellicole come “Heat – La sfida” e “Strade violente”. Il film racconterà la storia dell’imprenditore Enzo Ferrari a cui presta il volto Adam Driver. Nel cast saranno presenti anche

Shailene Woodley,

Penélope Cruz

Gabriel Leone.

Che ruolo interpreterà Patrick Dempsey, nel film “Ferrari” di Michael Mann?

L’attore americano che presterà il volto a Piero Taruffi un pilota italiano, mentre O’Connell sarà il pilota britannico Peter Collins.

La Trama di “Ferrari”, film di Michael Mann sulla vita dell’imprenditore italiano di auto sportive

Ferrari, è ambientato nell’estate del 1957 e vede l’ex pilota da corsa Enzo Ferrari (Driver) in crisi: la casa automobilistica che un decennio prima l’imprenditore ha fondato con sua moglie Laura Garello a cui presta il volto Penelope Cruz costruendola da zero, rischia il fallimento.

Primi ciak per #PenelopeCruz, a #Modena, nelle vesti di Laura Garello, la moglie del Drake.

Le riprese continueranno fino ai primi di ottobre.

Protagonista della nuova pellicola di Michael Mann, con Adam Driver e Patrick Dempsey. [videoAnsa] pic.twitter.com/YZVc8UyRSU — Michele Laurenzana (@mitchLAURENZANA) August 4, 2022

Naturalmente il loro matrimonio risente della crisi che attraversa l’azienda ma la coppia deve affrontare anche la perdita di un figlio e il riconoscimento di un altro. La Ferrari per contrastare la crisi decide di partecipare all’iconica “Mille Miglia” che si svolgeva in Italia.

Il regista Michael Mann ha scritto la sceneggiatura con Troy Kennedy Martin, basandosi sul libro di Brock Yates “Enzo Ferrari – The Man and the Machine”. La casa di produzione è la Moto Productions assieme a Michael Mann. Le riprese si gireranno interamente in Emilia Romagna e principalmente a Modena.