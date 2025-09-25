Passa dal BSMT, il podcast ideato e condotto da Gianluca Gazzoli, sta per tornare con una nuova stagione. Scopriamo insieme tutte le novità e chi sarà l’ospite della prima puntata che si racconterà tra leggerezza e profondità.

Passa dal BSMT: il primo ospite della puntata è Sofia Goggi

Passa dal BSMT è pronto a raccontare nuove emozioni. Il podcast è arrivato al suo quinto anno e la prima puntata della nuova edizione è prevista per giovedì 25 settembre 2025. A condurlo, come sempre, ci sarà Gianluca Gazzoli che per l’avvio di quest’anno ha scelto come ospite della prima puntata Sofia Goggi.

La sciatrice ripercorrerà la sua carriera tra sfide, vittorie e cadute, raccontando anche il lato più intimo e umano di chi vive costantemente in equilibrio tra ambizione, sacrificio e resilienza. Obiettivo sono i Giochi Olimpici invernali di Milano-Cortina 2026. Ma dove ascoltare Passa dal BSMT?

Per rimanere sempre aggiornati basta seguire il canale Youtube ‘The BSMT by Gianluca Gazzoli’, o ascoltarlo su Spotify, Apple Podcast e Amazon. Inoltre è possibile seguirlo sui social su Instagram (nome profilo @bsmt_basement e @gianlucagazzoli) e Tiktok (@basement_bsmt e @gianlucagazzoli).

Alcuni numeri del podcast

Dopo 4 anni, il podcast di Gianluca Gazzoli è uno dei più ascoltati in Italia. A dirlo sono i numeri: 293 episodi per un totale di 432 ore e 26 minuti di chiacchierate e oltre 28 milioni di ascolti su Spotify. Ed è proprio su Spotify che ha raggiunto il primo posto nella classifica “Top Podcast”. Inoltre vanta oltre 32 milioni di visualizzazioni su YouTube, 27 milioni di like su TikTok e 422 mila follower su Instagram.

Nel corso degli anni, il podcaster ha intervistato personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport come Valentino Rossi, Matt Damon, Roberto Baggio, Jovanotti, Carlo Conti, Laura Pausini, Ornella Vanoni, Ben Affleck, Mika, Giorgia, Cesare Cremonini, Mondo Duplantis, Amadeus, Selvaggia Lucarelli, Milena Gabanelli, Javier Zanetti, Ultimo, Paolo Bonolis, Jared Leto, Marco Belinelli, Daria Bignardi. E ora si prepara a nuove interviste.