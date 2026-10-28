Il debutto della seconda attesissima edizione di The Traitors è fissato in esclusiva su Prime Video per venerdì 6 novembre, con disponibilità garantita anche sulle piattaforme Sky Glass, Sky Q e Now Smart Stick per tutti gli abbonati. La nuova avventura televisiva si articolerà in un totale di sei puntate distribuite gradualmente nell’arco di tre settimane: il primo blocco da tre episodi sarà disponibile subito al lancio, seguito da due capitoli il 13 novembre e dall’attesissimo epilogo programmato per il 20 novembre.

A rivoluzionare completamente le tattiche e l’atmosfera all’interno della fortezza interverrà l’introduzione di un traditore segreto, un’inedita figura la cui vera identità rimarrà ignota perfino agli altri cospiratori, alimentando un clima di sospetto generalizzato. Il cast eclettico messo insieme per questa stagione spazia dall’intrattenimento al web, includendo volti celebri come Lorella Cuccarini, storica icona tv e docente di Amici, affiancata dalla nota content creator Camilla Boniardi, in arte Camihawke.

Assieme a loro si metteranno alla prova lo YouTuber e comico Awed, la giornalista d’assalto Francesca Barra, il cantante Biondo, l’attore Mario Ermito e l’umorista Daniele Gattano. Completano l’eterogenea rosa dei partecipanti il ballerino professionista Pasquale La Rocca, il pluripremiato nuotatore Filippo Magnini, la performer Valentina Nappi, la conduttrice Giorgia Palmas, la giovane Jolanda Renga, l’influencer Giulia Salemi e l’agente immobiliare Gianluca Torre.

“The Traitors 2”, intervista esclusiva a Pasquale La Rocca

Noi di SuperGuida TV abbiamo video intervistato in esclusiva Pasquale La Rocca. Parlando di questa esperienza, ha dichiarato: “È stato un piccolo sogno che si è realizzato. Sono ossessionato da questo gioco, continuo a guardare le altre versioni in tutto il mondo e quindi, quando sono arrivato in Italia circa un anno fa, ho detto: “Voglio essere un concorrente di questo programma”. E il sogno si è avverato. Sono davvero grato”.

L’impatto con la fortezza e con gli altri concorrenti ha tuttavia richiesto un immediato cambio di prospettiva e di approccio psicologico: “Il primo giorno ci siamo guardati tutti con un’aria spensierata, anche se poi ti rendi conto che il gioco sta per iniziare e che quindi devi cominciare a guardare gli altri con un occhio diverso. È stato molto complicato, ma all’inizio non ho intuito chi potessero essere i traditori”. In un reality basato sull’inganno e sulla capacità di mascherare le proprie intenzioni, La Rocca riflette sul proprio vissuto personale e sul peso della lealtà: “Nella vita sono più leale: un leale che è stato tradito tanto e che si è messo molto in guardia”.

Spazio poi a una parentesi legata a Ballando con le Stelle e a personaggi a lui vicini, a partire da Barbara d’Urso e dalle indiscrezioni sul loro rapporto: “Barbara d’Urso non la definirei una traditrice, ma potrebbe esserlo a The Traitors. Le frecciatine fanno parte del gioco, a Barbara voglio bene ed è giusto che sia così: sono dinamiche televisive a cui tutti giochiamo”. Infine, un pensiero colmo d’affetto è dedicato a Ornella Muti, sua compagna di ballo nell’avventura a Ballando con le Stelle: “Ornella è una donna meravigliosa, le voglio già tanto bene e la voglio nella mia vita anche dopo questa esperienza”.