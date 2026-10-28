Nuovo appuntamento in prima serata con Fabio Fazio e il suo gruppo di ospiti. Mercoledì 28 ottobre, dalle 21.15 sul NOVE e in streaming su discovery+, torna con la terza puntata de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, programma prodotto da ITV Movie, società del Gruppo Banijay, per Skydance, che da questa stagione amplia il proprio spazio televisivo con un appuntamento settimanale interamente dedicato all’attualità, all’intrattenimento e alla comicità.

Fabio Fazio torna con “Il Tavolo di Che Tempo Che Fa” stasera mercoledì 28 ottobre 2026

Il programma ripropone uno degli elementi più apprezzati di Che Tempo Che Fa, ovvero il confronto informale tra personaggi del mondo dello spettacolo, giornalisti e protagonisti di diversi ambiti, arricchito da battute, racconti e momenti di improvvisazione. La nuova collocazione in prima serata punta a valorizzare ulteriormente il format, mantenendo quella miscela di linguaggi che negli anni ha contribuito a renderlo riconoscibile al pubblico.

Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, gli ospiti della terza puntata

Tra gli ospiti della terza puntata de Il Tavolo di Che Tempo Che Fa, il consueto appuntamento con Fabio Fazio sul Nove, ci saranno volti noti del giornalismo, della musica, dello sport e dello spettacolo.

In studio questa sera, mercoledì 28 ottobre 2026, arriveranno Concita De Gregorio, Cecilia Sala e Nello Scavo, inviato di Avvenire, pronti a portare al tavolo esperienze e punti di vista differenti. Spazio anche alla musica con Ditonellapiaga, attesa a novembre per due concerti nei club di Roma e Milano.

Non mancheranno le risate grazie al comico Francesco Antonio Migliazza e agli immancabili protagonisti del programma, da Nino Frassica a Francesco Paolantoni, passando per Giucas Casella, Orietta Berti, Paolo Rossi e Simona Ventura.

Presenti anche Mara Maionchi, Gigi Marzullo, Ubaldo Pantani e la Signora Coriandoli, pronti ad animare la conversazione con battute, racconti e momenti di intrattenimento.

Tra gli ospiti ci sarà inoltre Gabriele Targhetta, medaglia d’argento ai Mondiali di Rotterdam nella specialità del cavallo con maniglie, campione europeo in carica e primo ginnasta italiano a conquistare il titolo continentale.

Un gruppo eterogeneo, dunque, che promette di regalare al pubblico una serata tra attualità, musica, sport e comicità, nel consueto clima informale e imprevedibile de Il Tavolo.

L’appuntamento a questa sera con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa

Con questo nuovo appuntamento, Fabio Fazio punta dunque a dare maggiore spazio a un format che combina informazione e leggerezza, alternando i commenti sull’attualità ai momenti più imprevedibili del gruppo. L’appuntamento con Il Tavolo di Che Tempo Che Fa è per mercoledì 28 ottobre, alle 21.15, sul NOVE e in streaming su discovery+.