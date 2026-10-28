Terzo ed ultimo appuntamento con lo speciale musicale de “Il Volo Uno per Tutti” con protagonisti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble in prima serata su Canale 5. Scopriamo gli ospiti e le anticipazioni del terza puntata di stasera, mercoledì 28 ottobre 2026.

Il Volo Uno per tutti, stasera la terza puntata su Canale 5

Stasera, mercoledì 28 ottobre 2026, dalle ore 21.20 appuntamento con la terza ed ultima puntata de “Il Volo – Uno per tutti”, lo speciale in musica con protagonisti i tre tenori italiani conosciuti ed amati in tutto il mondo. Dopo

Dopo il grandissimo successo delle precedenti puntata trasmesse rispettivamente il 14 e 21 ottobre, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble tornano in prime time su Canale 5 con il gran finale sempre trasmesso dalla magica cornice di Palazzo Te, a Mantova. La terza serata è affidata alla conduzione di Gianluca Ginoble, con la partecipazione di Katia Follesa.

Il Volo Uno per tutti 2026, ospiti della terza puntata del 28 ottobre su Canale 5

Un finale col botto per “Il Volo – Uno per tutti“, visto che nella puntata di stasera, mercoledì 28 ottobre 2026, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble sono pronti a condividere il palcoscenico con grandissimi ospiti, amici e colleghi. Tra i nomi annunciati ci sono: Luca Carboni, Blue, Fabio Concato, Sarah Toscano, Mariam Battistelli, Camilla Ardenzi, Nello Salza e Alessandro Quarta.

Ricordiamo che durante la terza ed ultima serata, Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble porteranno sul palco performance inedite, accompagnati da una grande orchestra. Spazio a duetti e collaborazioni, anche inedite, tra i tre tenori e gli ospiti sulle note di grandi brani della storia della musica italiana ed internazionale. Un incontro unico che mette così a confronto due mondi e generazioni differenti.

L’evento “Il Volo – Uno per Tutti” è un progetto di Michele Torpedine, organizzato e prodotto da FriendsTV. La regia è affidata a Luigi Antonini.