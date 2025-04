Tutto pronto per il “Party Like a Deejay 2025” a Milano. Torna come ogni anno la grande festa organizzata da Radio Deejay. Tante le novità in programma per una due giorni da non perdere. Vediamo di seguito quando avrà luogo il mega evento, dove si svolgerà il grande concerto e chineranno i cantanti che comporranno il cast che salirà sul palcoscenico di uno dei grandi eventi musicali più attesi e che darà inizio all’estate dei grandi concerti 2025.

Party Like a Deejay 2025: concerto Radio Deejay a Milano: quando e cantanti ospiti

È ormai uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno, il “Party Like a Deejay 2025”, che si tiene a Milano, e che si conclude con due mega concerti nella prestigiosa cornice dell’Arco della Pace, cuore pulsante delle iniziative musicali dell’intero evento, che anche quest’anno, regalerà una due giorni da urlo.

“Party Like a Deejay” è un evento unico in grado di creare una perfetta sinergia tra musica, sport e intrattenimento. Di giorno all’interno di Parco Sempione con iniziative ed eventi aperti a tutti e la sera all’Arco della Pace con concerti di musica live.

L’evento inizierà con Radio Linetti Live, il one man show di Linus che ha registrato il sold out in tutte le date teatrali e che venerdì 6 giugno farà da grande anteprima alla festa di Radio Deejay. L’appuntamento è per le 21.00 presso il Cortile delle Armi del Castello Sforzesco. Il costo del biglietto è di 25€ + d.p. Ingresso gratuito per gli under 3 e per i disabili con accompagnatori.

Programma 7 giugno 2025

La grande festa ideata e organizzata da Radio Deejay avrà luogo sabato 7 e domenica 8 giugno 2025. Tanti gli ospiti musicali che come ogni anno si alterneranno sul palcoscenico. Dalle ore 20.00 di sabato 7 giugno 2025, sul palcoscenico allestito all’Arco della Pace si alterneranno:

BRUNORI SAS

FRANCESCO GABBANI

FRANCO126

JOAN THIELE

OLLY

Programma 8 giugno 2025

Domenica 8 giugno tornano anche gli Speakers’ Corner, sempre nel Cortile delle Armi del Castello Sforzesco, dove si avrà la possibilità di incontrare le “voci” più amate della radio. Inaugurano alle 10 Linus e Nicola Savino con Deejay Chiama Italia, alle 11.30 ci sarà il Trio Medusa con Chiamate Roma Triuno Triuno. Alle 15 sale sul palco Alessandro Cattelan con Catteland, mentre Fabio Volo è in scena alle 16.30 con Il Volo del mattino; chiudono alle 18 La Pina, Diego Passoni e La Vale con Pinocchio. I biglietti per partecipare ai talk hanno un costo di € 10 + diritti di prevendita.

Per quello che riguarda invece il concerto che avrà luogo domenica 8 giugno, sempre dalle ore 20.00, sul palcoscenico si esibiranno:

BNKR44

CAPO PLAZA

COMA_COSE

FEDEZ

PLANET FUNK

RKOMI

SHABLO TORMENTO JOSHUA E GUÈ

THE KOLORS

Come partecipare all’evento: i biglietti

I biglietti per la Festa di Radio Deejay, prevista a Milano il 6,7 e 8 giugno 2025, e quindi per il Radio Linetti Live, i concerti serali e per gli Speakers’ Corner, sono già disponibili in prevendita su TicketOne. Il costo del biglietto per una singola serata è di 15€ + d.p. Ingresso gratuito per gli under 3 e i disabili con accompagnatori.