Grande successo per le due giornate ricche di attività, tra cui gli Speakers’ Corner e i concerti serale all’Arco della Pace che hanno registrato il tutto esaurito, e che hanno avuto luogo sabato 8 e domenica 9 giugno in occasione del PARTY LIKE A DEEJAY 2024, la grande festa organizzata ogni anno da Radio Deejay che per due giorni illumina l’intero Parco Sempione e l’Arco della Pace di Milano con tanta musica, sport e intrattenimento per un evento unico sul panorama nazionale, realizzato con il Patrocinio del Comune di Milano.

Party Like a Deejay 2024: grande successo a Milano con Radio Deejay

Tanti gli ospiti che si sono alternati durante la due giorni anche sul palco allestito all’interno del Cortile delle Armi del Castello Sforzesco di Milano. Un evento he porta tanta musica, animazione e divertimento e che vede impegnati tutti gli speaker della radio che si alterneranno ogni ora sul palco per un ricco palinsesto. Parco Sempione diventa per due giorni un percorso unico attraverso diverse aree tematiche ricche di attività gratuite. La festa quest’anno è sbarcata anche su TikTok dove è stato possibile vivere un’esperienza immersiva con contenuti esclusivi dal palco e dal backstage.

L’evento e i partner di Party Like a Deejay 2024

La produzione esecutiva dell’evento è stata affidata per il terzo anno consecutivo a Eric Galiani per Videomobile e l’immagine coordinata è stata creata da Chunk Studio.

