Il Campionato di Serie A 2020 2021 torna in campo con la 20° giornata in programma da venerdì 29 a domenica 31 gennaio 2021. Non si ferma la corsa verso lo scudetto finale con Milan e Inter capoliste. Ecco tutte le anticipazioni, il calendario delle partite in onda in tv suddivise, come sempre, fra Sky e Dazn.

Prossimo turno Serie A 2020 2021 calendario della 20° giornata in tv: tutte le partite su Sky e Dazn

Dopo la proclamazione di Milan campione d’inverno, la Serie A 2020 2021 riparte con la prima partita del girone di ritorno che coincide con la 20° giornata di Campionato. Tantissime le partiti interessanti suddivise in tre giornate assolutamente da non perdere: venerdì 29 gennaio, sabato 30 gennaio e domenica 31 gennaio 2021. Il primo match d’anticipo è quello tra Torino – Fiorentino in calendario venerdì sera. Chi vincerà?

Sabato 30 gennaio, invece, i riflettori sono tutti puntati su Milan, Inter e Juventus. Il campione d’inverno gioca fuoricasa contro il Bologna, mentre l’Inter di Antonio Conte affronta in casa allo Stadio San Siro il Benevento. La Juventus, invece, gioca fuoricasa contro la Sampdoria.

A seguire il programma completo della 20ima giornata di Campionato di Serie A.

Prossime partite Serie A, 20° giornata di Campionato su Sky e Dazn

Ecco il calendario della 20ima giornata di campionato di Serie A Tim 2020 2021 con orario di messa in onda e canale televisivo dove seguirle:

venerdì 29 gennaio 2021

ore 20.45 – Torino-Fiorentina: SKY

sabato 30 gennaio 2021

ore 15.00 – Bologna-Milan: SKY

ore 15.00 – Cagliari-Sassuolo: SKY

ore 15.00 – Crotone-Genoa: SKY

ore 18.00 – Sampdoria-Juventus: SKY

ore 20.45 – Inter-Benevento: DAZN

domenica 31 gennaio 2021

ore 12.30 – Spezia-Udinese: DAZN

ore 15.00 – Atalanta-Lazio: DAZN

ore 18.00 – Napoli-Parma: Sky

ore 20.45 – Roma-Verona: SKY

Classifica Serie A Tim 2020-2021: Milan tallonato dall’Inter

Ecco la classifica completa di Serie A 2020-2021 dopo la 19ima giornata di campionato:

Milan 43

Inter 41

Roma 37

Juventus 36

Atalanta 36

Napoli 34

Lazio 34

Sassuolo 30

Verona 30

Benevento 22

Fiorentina 21

Sampdoria 20

Bologna 20

Spezia 18

Genoa 18

Udinese 18

Torino 14

Cagliari 14

Parma 13

Crotone 12