Pochi giorni fa Paolo Conticini in un post su Instagram annunciava il loro ritorno in televisione. I fan della serie “Provaci ancora prof” si sono riversati sul suo profilo inondandolo di commenti festosi per la nuova stagione della serie. Un depistaggio in piena regola. Scordatevi infatti Gaetano Berardi e Camilla Baudino, i personaggi da loro interpretati nella serie di successo.

Infatti, Paolo Conticini e Veronica Pivetti stanno per tornare in tv nel ruolo inedito di conduttori del sabato sera di Raiuno in uno speciale dal titolo “Parlami d’amore” dedicato alle canzoni d’amore. A questo speciale, ne seguiranno altri quattro dedicati a importanti personaggi della musica. Seguirà infatti il 20 febbraio “Minaccia bionda”, l’appuntamento dedicato a Patty Pravo e condotto da Flavio Insinna e il 27 febbraio un omaggio ai Ricchi e Poveri in una serata presentata da Carlo Conti.

Le due serate conclusive saranno a marzo: una per celebrare il settantesimo compleanno di Loredana Bertè, condotta da Alberto Matano, dal titolo “Non sono una signora”, e poi un one man show con protagonista Christian De Sica, tra ricordi, racconti, canzoni, e un ospite d’eccezione come Carlo Verdone.

Le parole di Veronica Pivetti su Parlami D’Amore

Abbiamo partecipato oggi in streaming alla conferenza stampa in cui sono intervenuti Paolo Conticini, Veronica Pivetti, Flavio Insinna, Alberto Matano e il direttore di Raiuno Stefano Coletta. Per Veronica Pivetti è un ritorno alla prima serata di Raiuno dopo l’esperienza sanremese accanto a Raimondo Vianello: “E’ il mio secondo varietà dopo Sanremo, ho fatto anche Sanremo Top che nessuno, però, si ricorda, si sta parlando di tantissimi anni fa. Questo, per me, è un grandissimo ritorno. Questa rete è casa mia anche se ho fatto piacevolissime incursioni su Raitre: colpa di Coletta, prendetevela con lui! Abbiamo un bellissimo rapporto. Io sono una grande amante del varietà. Mi diverto molto, anche solo a fare le prove. Se partecipi emotivamente al prodotto che stai costruendo, tutto questo arriva al pubblico”, ha dichiarato.

La stessa Pivetti ha voluto anche dare un consiglio a Matilda De Angelis che tra poche settimane si troverà a calcare il palco del Festival di Sanremo rivelando anche qualche curioso retroscena: “E’ una ragazza che ha un enorme talento. L’ho vista e ho pensato “Questa ragazza è una brava”. Non posso che dirle che Sanremo è una grande scuola, è stato molto formativo. A Sanremo, ho schivato frecciate abbastanza pesanti, non da Vianello, ma dai giornalisti. Durante il primo minuto della prima serata, ho pensato di morire, di non farcela. Poi, mi sono divertita. Di Sanremo, ho un ottimo ricordo. Consiglio a Matilda di schivare le frecciate e di trovare un proprio registro”.

La presenza del pubblico a Parlami d’Amore

Tra le novità di queste prime serate, la presenza del pubblico. Inevitabile la precisazione del direttore di Raiuno: “Tengo a precisare che l’intrattenimento di Rai 1 ha sempre rispettato tutte le normative. Quello che sarà presente in queste 5 serate non può essere definito pubblico. In questo studio che può contenere 400-500 persone, sarà presente una piccola quota di 40 persone. Ciò è avvenuto anche a Tale e Quale Show e a Il Cantante Mascherato”.

Uno degli ingredienti fondamentali sarà proprio la musica e con l’occasione ciascuno dei conduttori ha rivelato la sua canzone del cuore. Veronica Pivetti ha fatto il nome di Sergio Endrigo, Paolo Conticini ha confidato di aver pianto molto per una delusione d’amore ascoltando la canzone “Mi manchi” di Fausto Leali e Flavio Insinna ha rivelato che il suo brano preferito è “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti.

Le parole di Paolo Conticini su Parlami d’Amore

Nello show in onda domani sera 13 febbraio Veronica Pivetti e Paolo Conticini hanno confidato di strizzare l’occhio anche ai personaggi da loro interpretati nella serie “Provaci ancora prof”: “Ci sarà un po’ di Camilla e Gaetano in questo show, è inevitabile! Provaci ancora Prof è entrato nella memoria storica delle persone e anche di un certo tipo di tv. Le dinamiche saranno diverse anche perché i ruoli saranno diversi”, ha dichiarato la Pivetti.

Noi di SuperGuida Tv, quasi al termine della conferenza, abbiamo chiesto a Paolo Conticini se considera galeotta la sua partecipazione a “Ballando con le stelle” e se sogna un futuro come conduttore. Paolo ha dichiarato entusiasta: “Mi piacerebbe moltissimo. Bisogna vedere se ne sarò capace, ce la metterò tutta. Credo che il mio percorso a Ballando sia importante perché indipendentemente dalle performance come ballerino sono riuscito a farmi conoscere di più. Sono entrato in simpatia con Coletta, e sono contento mi abbia scelto con Veronica per questo timone importante e di responsabilità”.

Intanto il direttore di Raiuno Coletta sta pensando di proseguire sulla scia di questi appuntamenti anche se al momento gli altri nomi rimangono top secret: “Le richieste sono tante, stiamo già ragionando per possibili altre feste, feste di consapevolezza, necessarie, per aprire momenti di condivisione. La tv è un rituale collettivo”, ha dichiarato. Chissà se tra i prossimi nomi ci saranno Francesco De Gregori, Massimo Ranieri e Claudio Baglioni che proprio quest’anno spegneranno 70 candeline.