Tante le novità in arrivo a dicembre 2023 nel catalogo di Paramount+, il servizio streaming divisione del gruppo Paramount Global. Non solo serie tv, ma anche film natalizi, documentari, pellicole che hanno sbancato ai botteghini del cinema e collezionato Premi Oscar. Scopriamoli insieme!

Paramount+, il catalogo di dicembre 2023: serie tv, film e documentari

Dicembre è arrivato e la piattaforma di Paramount+ ha in serbo tantissime sorprese per i suoi abbonati. Per il mese di dicembre 2023 il di streaming statunitense gestito da Paramount Streaming, divisione del gruppo Paramount Global, ha deciso di puntare su tantissimi film: da “L’età giusta” a “Finestkind“. E ancora: “The Whale“, “Transformers – Il risveglio” e in vista del Natale anche classici come “Vacanze di Natale“. Tra le novità più attese ci sono: “Love Me” con la seconda stagione. Le protagoniste Glen, Clara e Aaron Mathieson hanno messo in ordine la loro vita dopo la morte di Christine. Ma ora è arrivato il momento di voltare pagina con un interrogativo importante: “l’amore è abbastanza”.

Spazio poi al documentario “Thriller 40” in uscita dal 2 dicembre sulla piattaforma Paramount Plus e dedicato all’album iconico di Michael Jackson, ad oggi l’album più venduto della storia della musica mondiale. Ak film – documentario, diretto da Nelson George e prodotto con la collaborazione del Jackson estate, hanno partecipato grandi nomi della musica come: Usher, Mary J. Blige, will.i.am, Mark Ronson, Misty Copeland e Maxwell, ma anche John Landis, che ha diretto il videoclip musicale del 1983.

Tra i titoli da segnare c’è sicuramente “The Whale“, il film diretto da Darren Aronofsky e tratto dall’omonima opera teatrale di Samuel D. Hunter. La pellicola, vincitrice di due premi oscar tra cui quello per il miglior attore di Brendan Fraser, racconta la storia di Charlie (Brendan Fraser), un professore d’inglese che soffre di grave obesità e vive chiuso in casa. Per grandi e piccini poi lo speciale “South Park“.

Paramount+, tutte le novità in catalogo a dicembre 2023

Ecco una lista completa con tutti i titoli di serie tv, film, documentari in uscita a dicembre 2023 nel catagolo di Paramount Plus:

Thriller 40 (documentario) su Michael Jackson (2 dicembre)

(documentario) su Michael Jackson (2 dicembre) Criminal Minds (Stagioni 13/15) (4 dicembre)

(Stagioni 13/15) (4 dicembre) Vieni Come Sei (6 dicembre)

(6 dicembre) The Envoys (serie tv) (7 dicembre)

(serie tv) (7 dicembre) Vacanze di Natale (1983) (7 dicembre)

(1983) (7 dicembre) Gli inviati, Stagione 2 (7 dicembre)

(7 dicembre) Transformers: il risveglio (film) (8 dicembre)

(film) (8 dicembre) Criminal Minds: Behind Borders (Stagioni 1/2) (11 dicembre)

(Stagioni 1/2) (11 dicembre) Criminal Minds: Suspend Behavior (Stagione 1) (11 dicembre)

(Stagione 1) (11 dicembre) Love Me, Stagione 2 (11 dicembre)

(11 dicembre) The Sister of The Groom (12 dicembre)

(12 dicembre) The Whale (15 dicembre)

(15 dicembre) Finestkind (film) (16 dicembre)

(film) (16 dicembre) Margini (film) (17 dicembre)

(film) (17 dicembre) The Christmas Show (19 dicembre)

(19 dicembre) L’età giusta (film) (24 dicembre)

(film) (24 dicembre) Roise & Frank (26 dicembre)

(26 dicembre) The Caine Mutiny Court-Martial (film) (29 dicembre)

(film) (29 dicembre) The Rescue (31 dicembre)

(31 dicembre) The Artist

La Ragazza con L’Orecchino di Perla

Ricordati di Me

Restiamo Amici

L’Ultimo Bacio

Nathan For You (Stagione 4)

(Stagione 4) Most Ridiculous (Stagione 1)

(Stagione 1) South Park (data da definire)

(data da definire) Nathan For You, Stagione 4 (data da definire)

(data da definire) Compagni di viaggio, Miniserie (ogni sabato)

(ogni sabato) Frasier, Stagione 1 (ogni venerdì)

(ogni venerdì) Lawmen: La storia di Bass Reeves, Stagione 1 (ogni domenica)

(ogni domenica) One Trillion Dollars, Stagione 1 (ogni giovedì)

(ogni giovedì) The Curse, Stagione 1 (ogni sabato)

Oltre al documentario Thriller 40 su Michael Jackson in uscita anche i documentari musicali: Geddy Lee Ask, Are Bass Players Human Too? e The Lady And The Legend, sull’amicizia tra Lady Gaga e Tony Bennett.