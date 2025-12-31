Su Paramount+ sono in arrivo alcune novità. Infatti, il primo mese dell’anno vede il ritorno di alcune serie tv, come School Spirits, di cui sarà disponibile la terza stagione, ma anche il finale di stagione di Landman. Ma ci saranno anche dei nuovi titoli, come Girl Taken, serie tv thriller tratta dal romanzo La casa in fondo al viale. Di seguito, ecco quello che vedremo a Gennaio su Paramount+.

Paramount+: le novità in arrivo a Gennaio 2026

Il primo titolo in arrivo su Paramount+ è la serie tv thriller Girl Taken. Disponibile dall’8 gennaio, è ispirata al best-seller “La casa in fondo al viale” di Hollie Overton. La storia segue due sorelle gemelle, Lily e Abby, la cui vita viene sconvolta quando Lily viene rapita dall’insegnante Rick Hansen. Ma quando la ragazza riesce a fuggire, il ritorno alla libertà si rivela ben diverso dalle aspettative.

Il 15 gennaio arriva un’altra serie tv molto attesa: Star Trek: Starfleet Academy. Ambientata nel 32° secolo, nello stesso periodo di Star Trek: Discovery, la serie segue la prima nuova classe di cadetti della Flotta Stellare, impegnati a bordo della nave scuola U.S.S. Athena. Tra sfide, amicizie, rivalità e una minaccia inedita, le puntate si prospettano cariche di epiche avventure.

Il giorno dopo, il 16 gennaio, è la volta di una nuova serie animata intitolata Wylde Park. La trama si concentra su Lily e Jack, due fratellastri costretti a trascorrere l’estate insieme. Affrontando numerose difficoltà, come quelle legate alla gestione dell’attività lavorativa della famiglia Wylde Pak, i due passeranno una stagione all’insegna delle sfide quotidiane.

Il 22 gennaio invece si darà spazio a un reality show, versione canadese del franchise MTV che ha conquistato il pubblico di tutto il mondo: Canada Shore. Il programma porta in scena un nuovo gruppo di protagonisti pronti a convivere sotto lo stesso tetto, tra feste senza limiti, attrazioni improvvise, scontri frontali e legami messi costantemente alla prova.

Paramount+: i ritorni in arrivo a Gennaio 2026

Grandi ritorni previsti per l’inizio del nuovo anno. Il 9 gennaio arriva la seconda stagione di Aussie Shore, con nuovi episodi pronti a riaccendere rivalità, relazioni esplosive e colpi di scena.

Il 18 gennaio invece ci sarà il Finale di Stagione di Landman. Ambientata nelle città in espansione del Texas occidentale, mentre il petrolio emerge dalla terra, fuoriescono anche dei segreti del passato che si pensava fossero sepolti. Sopravvivere nel Texas Occidentale sotto la crescente pressione della M-Tex Oil di Cami Miller e dell’ombra della sua famiglia, rischia di essere sempre più brutale.

Infine, il 28 gennaio, si aggiunge al catalogo la terza stagione di School Spirits. Riprendendo dallo scioccante finale della seconda stagione, nel nuovo capitolo Maddie, per per salvare la sua migliore amica, dovrà affrontare il pericoloso mistero che si cela dietro la Split River High School.