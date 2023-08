Con l’arrivo del mese di agosto 2023 anche la piattaforma streaming di Paramount+ si arricchisce di nuovi contenuti. Nuove serie tv, film, show e cartoni in arrivo sulla piattaforma streaming statunitense gestita da Paramount Streaming, divisione del gruppo Paramount Global. Ecco tutte le novità da non perdere!

Paramount+, le nuove serie tv in arrivo ad agosto 2023

Star Trek: Lower Decks, Icarly 3, La Chimica Della Morte sono solo alcuni dei nuovi titoli di serie tv e film in arrivo nel mese di Agosto 2023 sulla piattaforma Paramount+. La piattaforma americana, diventata dal 4 marzo 2021 Paramount Plus dopo la fusione del 2019 di CBS Corporation e Viacom, è pronta a stupire i milioni di abbonati con nuovi contenuti. Non solo serie tv, ma anche film, cartoons e documentari in arrivo dal 1 agosto sulla piattaforma online. Dal 3 agosto disponibile “La chimica della morte“, la serie crime ispirata ai romanzi di Simon Beckett con protagonista il Dr. David Hunter interpretato da Harry Treadaway. Una catastrofe familiare lo spinge a cambiare vita: inizia a lavorare come medico, ma tutto cambia quando l’ispettore capo Mackenzie gli chiede di utilizzare le sue capacità per identificare un cadavere.

Venerdì 12 agosto, invece, esce “La macchina infernale“, film thriller diretto da Andrew Hunt con protagonista Guy Pierce. Il protagonista riceve una serie di lettere anonime da un fan ossessionato. All’interno delle lettere ci sono degli scritti che lo portano a fare i conti con un passato non dimenticato. Nel cast anche: Alex Pettyfer, Alice Eve, Jeremy Davies e Georgia Goodman. Tra i titoli più attesi, in uscita sempre dal 12 agosto, anche la settima ed ultima stagione di “Billions“. La serie televisiva statunitense creata da Brian Koppelman, David Levien e Andrew Ross Sorkin, interpretata da Paul Giamatti e Damian Lewis, giunge al gran finale con gli ultimi 12 imperdibili episodi.

Paramount+, la lista dei film e serie tv in uscita ad agosto 2023

Non solo, dal 16 agosto arriva su Paramount+ anche “Reiventing Elvis: The ’68 comeback“, il documentario dedicato al geniale artista che ha rivoluzionato il mondo della musica. In particolare il documentario racconta lo show televisivo del 3 dicembre 1968 che ha visto l’artista esibirsi con alcune delle sue più grandi esibizioni di sempre. Sempre ad agosto in streaming la prima e seconda stagione di “Buongiorno mamma“, la fiction di successo di Canale 5 con protagonisti Raoul Bova e Maria Chiara Giannetta.

Dal 25 agosto arriva la terza stagione di “iCarly“, la serie di successo con protagonisti Miranda Cosgrove, con anche Jerry Trainor, Nathan Kress, Laci Mosley e Jaidyn Triplett. Sempre il 25 agosto esce “Love in Tapei“, il film liberamente ispirato al libro “Loveboat, Taipei” di Abigail Hing Wen. La pellicola racconta la storia di una ragazza di diciotto anni che viene mandata dai genitori a Tapei per seguire la sua passione: la danza. Nel cast: Ashley Liao.

Infine da segnalare “Star Trek: Lower Decks” in arrivo dal 29 agosto. Si tratta della serie sci-fi creata da Mike McMahan che approda sulla piattaforma streaming con le prime tre stagioni. La serie racconta le avventure dell’equipaggio della Flotta Stellare che si trova nei “ponti inferiori” della U.S.S. Cerritos. Nel cast:

Ecco un riepilogo con tutti i film e serie tv in uscita ad Agosto 2023 su Paramount Plus: