A partire dal 17 gennaio 2022 un nuovo canale arriverà nella numerazione LCN 27 del digitale terrestre: si tratta di Twentyseven, destinato a prendere il posto delle trasmissioni di Paramount Network (in passato Paramount Channel).

Paramount Network si spegne il 16 gennaio 2022

Il canale televisivo italiano Paramount Channel, edito da ViacomCBS Network Italia, ha debuttato il 23 febbraio 2016. Nel 2019 il canale cambiò nome, diventando Paramount Network.

Qualche giorno fa ViacomCBS ha però comunicato che, a seguito di un riassetto e un rimodellamento resosi necessario in vista del lancio della nuova piattaforma Paramount+, Paramount Network verrà spenta definitivamente il 16 gennaio 2022, insieme a Spike (altro canale firmato ViacomCBS trasmesso sulla frequenza 49 del digitale terrestre).

Chi arriverà a occupare la numerazione LCN 27 del digitale terrestre in Italia? Da domani, 17 gennaio 2022, i telespettatori potranno trovarci TwentySeven, il nuovo canale Mediaset del gruppo MFE (Media For Europe), che con questa operazione dimostra il suo interessamento verso un ulteriore ampliamento della sua presenza sulla TV lineare.

Twenty Seven: il nuovo canale 27 del digitale terrestre

Come già anticipato TwentySeven farà il suo debutto domani, lunedì 17 gennaio 2022, sul canale 27 del digitale terrestre. Il logo sarà rappresentato da un cerchio bianco con all’interno il numero 27 e la scritta Twenty Seven. L’idea del cerchio è già stata ripresa più volte dall’emittente televisiva, prima con 20 Mediaset e successivamente con il nuovo logo Retequattro.

Per quanto riguarda il palinsesto TwentySeven proporrà molti telefilm vintage, come La Casa nella Prateria e A-Team, ma anche titoli più recenti, come Due Uomini e 1/2, Shameless e The Goldbergs. Nella programmazione Twentyseven troveranno spazio anche film come Il Tempo delle Mele 3, Un Piedipiatti e Mezzo, Il Piccolo Principe, Due nel mirino, Questo Pazzo Sentimento e Lucky il Cane Fortunato.

Non mancherà neppure l’appuntamento quotidiano con Camera Cafè, la sitcom italiana con Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu già presente in molte reti Mediaset.

Sul canale 49 del digitale terrestre (fino ad oggi occupato da Spike) arriverà invece Italia2, il canale firmato Mediaset che occupava l’Lcn 66. Così, mentre il colosso americano ViacomCBS sembra progettare un riassetto che vede una sempre minore presenza di canali sul digitale terrestre, l’azienda italiana di Cologno Monzese pare pronta a scommettere proprio su questo fronte.

Dove vedere Twentyseven

Twentyseven sarà disponibile, oltre che sul canale 27 del digitale terrestre, anche su Tivusat (nella stessa numerazione LCN 27) e sul satellite nella numerazione 158 in HD di Sky. Per scoprire la programmazione giornaliera Twentyseven continuate a seguirci sui canali social.