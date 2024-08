Paralimpiadi Parigi 2024 al via: italiani in gara e dove vedere le gare

Sono cominciate le Paralimpiadi di Parigi 2024. Dopo l’ottimo risultato ottenuto dall’Italia alle Olimpiadi con 40 medaglie conquistate in totale (12 d’oro, 13 d’argento e 15 di bronzo) è tempo di vedere gli atleti delle paralimpiadi. Scopriamo insieme il programma e chi sono gli italiani in gara.

Paralimpiadi Parigi 2024: dove vederle

I Giochi paralimpici di Parigi 2024 sono ufficialmente iniziati. La competizione si svolgerà dal 28 agosto, con la cerimonia d’apertura che si è tenuta in Place de la Concorde e negli Champs-Elysées, all’8 settembre. In totale saranno impegnati 141 atleti azzurri in 17 discipline.

L’appuntamento in tv è in chiaro su Rai2 HD. La programmazione prevede circa 14 ore al giorno di diretta, tra le 9.15 e le 23.30, precedute e seguite da due rubriche: alle 8.45 “O Anche No – Stravinco per la vita” e alle 23.30 “Sportabilia”. Sarà RaiSport HD, invece, a continuare il racconto nel corso delle edizioni quotidiane del Tg2. Sarà possibile vedere le gare anche in streaming su Rai Play e sul canale YouTube delle Paralimpiadi.

A guidare la flotta italiana c’è Bebe Vio che dopo aver conquistato la medaglia d’oro a Rio 2016 e a Tokyo 2020, punta al terzo successo individuale consecutivo nel fioretto. Intanto è stata una teodofora nella cerimonia di apertura. Portabandiera azzurri sono la velocista Ambra Sabatini e il nuotatore e paraciclista Luca Mazzone. In gara anche Valentina Petrillo, ipovedente dall’età di 14 anni a causa della sindrome di Stargardt. La giovane è la prima atleta transgender a partecipare ai Giochi Paralimpici dove correrà nei 200 e i 400 metri, nella categoria T12. Da segnalare la presenza dell’ex concorrente del Grande Fratello Manuel Bortuzzo nel nuoto.

🔥Il Braciere Paralimpico è acceso! 📣Prendono ufficialmente il via i XVII Giochi Paralimpici di Parigi 2024#italiaparalympicteam #Paralympics #comitatoitalianoparalimpico 📸 Alegni-Bizzi-Ferraro-PaviaGomez/CIP pic.twitter.com/NUbU4M1WHV — Comitato Italiano Paralimpico (@CIPnotizie) August 28, 2024

Gli italiani in gara e il programma

Per quanto riguarda l’atletica in gara per l’Italia ci sono Riccardo Bagaini, Fabio Bottazzini, Martina Caironi e Marco Cicchetti. Insieme a loro, anche Monica Contrafatto, Arjola Dedaj, Ndiaga Dieng, Giuliana Chiara Filippi, Alessandro Galbiati (guida), Rigivan Ganeshamoorthy, Assunta Legnante, Alessandro Ossola, Maxcel Amo Manu, Oney Tapia. Tra i canoisti Giacomo Perini, Veronica Silvia Biglia, Marius Bogdan Ciustea, Eleonora De Paolis, Amanda Embriaco, Esteban Gabriel Farias, Kwadzo Klokpah, Mirko Nicoli, Christian Volpi.

Mentre nel canottaggio ci sono Enrico D’Aniello (timoniere), Carolina Foresti, Marco Frank, Greta Elizabeth Muti, Tommaso Schettino. Per il ciclismo, spazio a Katia Aere, Federico Andreoli, Lorenzo Bernard, Fabrizio Cornegliani, Claudia Cretti, Giorgio Farroni, Luca Mazzone, Eleonora Mele, Federico Mestroni, Martino Pini, Davide Plebani (pilota), Francesca Porcellato, Giulia Ruffato, Mirko Testa, Paolo Totò (pilota), Ana Maria Vitelaru. Nell’equitazione in gara ci sono Sara Morganti, Francesca Salvadè, Carola Semperboni, Federica Sileoni mentre nel gruppo dei judoka Dongdong Camanni, Simone Cannizzaro, Carolina Costa, Valerio Romano Teodori, Matilde Lauria.

Nel nuoto abbiamo Alberto Amodeo, Simone Barlaam, Luigi Beggiato, Francesco Bettella, Alessia Berra, Vittoria Bianco, Federico Bicelli, Francesco Bocciardo, Monica Boggioni, Vincenzo Boni, Manuel Bortuzzo. E ancora Simone Ciulli, Federico Cristiani, Antonio Fantin, Giulia Ghiretti, Carlotta Gilli, Emmanuele Marigliano, Domiziana Mecenate, Riccardo Menciotti, Efrem Morelli, Federico Morlacchi, Xenia Francesca Palazzo, Angela Procida, Martina Rabbolini, Stefano Raimondi, Alessia Scortechini, Arianna Talamona, Giulia Terzi.

Per la scherma oltre a Bebe Vio, ci sono Matteo Betti, Matteo Dei Rossi, Edoardo Giordan, Emanuele Lambertini, Michele Massa, Andreea Mogos, Gianmarco Paolucci, Rossana Pasquino, Loredana Trigilia. Nel sitting volley spazio a Giulia Aringhieri, Flavia Barigelli, Raffaela Battaglia, Giulia Bellandi, Silvia Biasi, Francesca Bosio, Eva Ceccatelli, Sara Cirelli, Sara Desini, Alessandra Moggio, Roberta Pedrelli, Elisa Spediacci. Tre gli italiani presenti nel sollevamento pesi: Andrea Maria Quarto (categoria 97 kg), Emanuela Romano (categoria 55 kg) e Donato Telesca (categoria 72 kg). Uno solo nel tarataekwondo, Antonino Bossolo, nel tennis in carrozzina, Luca Arca e nel badminton, Rosa Efomo De Marco.

Nel tennistavolo ci sono Andrea Borgato, Michela Brunelli e Giada Rossi, Federico Crosara, Federico Falco, Matteo Parenzan, Carlotta Ragazzini. Mentre nel tiro a segno ci sono Livia Cecagallina, Davide Franceschetti, Gianluca Iacus, Roberto Lazzaro, Andrea Liverani, Pamela Novaglio. Per il tiro con l’arco invece Matteo Bonacina, Daila Dameno, Veronica Floreno, Elisabetta Mijno, Asia Pellizzari, Giulia Pesci, Eleonora Sarti, Paolo Tonon, Stefano Travisani. Nel Thriatlon abbiamo Giovanni Achenza, Anna Barbaro, Charlotte Bonin (guida), Veronica Yoko Plebani, Giuseppe Romele, Francesca Tarantello, Silvia Visaggi (guida), Gianluca Valori.