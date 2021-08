Tutto pronto per le Paralimpiadi 2021. A poche settimane dalla chiusura delle Olimpiadi di Tokyo, dove l’Italia ha portato a casa ben 40 medaglie, tra qualche ora si apriranno, come di consueto con una cerimonia di apertura, i Giochi Paralimpici di Tokyo 2021, che si terranno fino al 5 settembre 2021. Ma andiamo a vedere quando si terrà la cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici: programma, orario, tv e streaming.

Paralimpiadi 2021, cerimonia di apertura: orario, tv e streaming. Sarà in chiaro?

Si apriranno ufficialmente domani, martedì 24 agosto i Giochi Paralimpici di Tokyo 2021. Alle 13.00 in punto ore italiane inizierà la Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2021. I due portabandiera dell’Italia saranno la schermitrice Beatrice Maria Vio e il nuotatore Federico Morlacchi.

Ben 4400 gli atleti che parteciperanno alle Paralimpiadi 2021, 2318 uomini e 1782 donne. Saranno 22 gli sport protagonisti dei Giochi. Ma andiamo a vedere come e dove seguire la diretta della Cerimonia di Apertura.

Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici di Tokyo 2021: orario, tv e streaming

La Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici sarà trasmessa in diretta dalla RAI. La tv di Stato oltre alla Cerimonia di apertura e quella di chiusura dei Giochi, trasmetterà anche alcune gare sportive in diretta ogni giorno fino al 5 settembre, data di chiusura dei Giochi Paralimpiaci.

La Cerimonia di apertura delle Paralimpiadi 2021 avrà luogo come anticipato, domani Martedì 24 agosto, dalle ore 13:00 alle ore 16:00. La diretta sarà trasmessa in chiaro su Rai 2. Sarà possibile inoltre vedere la Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici anche via streaming in chiaro su Rai Play.

Gli atleti italiani alle Paralimpiadi 2021

Saranno ben 115 gli atleti italiani alle Paralimpiadi: 63 donne e 52 che uomini. Tra essi dei veri e propri fenomeni come i due portabandiera Beatrice ‘Bebe’ Vio della scherma e Federico Morlacchi del nuoto. Oltre a Morlacchi in piscina ci saranno Simone Barlaam, Antonio Fantin, Carlotta Gilli, Giulia Ghiretti, Arjola Trimi e Giulia Terzi.

L’atletica, sarà rappresentata da Martina Caironi, Ambra Sabatini, Assunta Legnante e Oney Tapia.

Speranze di medaglia anche per Oxana Corso specialista dei 100 e 200 metri, Monica Contrafatto dei 100 metri, Francesca Cipelli e Marco Cicchetti nel salto in lungo e Nicky Russo nel getto del peso. A rappresentare il Tricolore anche Matteo Parenzan, del tennistavolo e Francesca Porcellato, del paraciclismo.