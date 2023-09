Il Paradiso delle Signore è pronto a tornare con l’ottava stagione, che debutterà su Rai Uno lunedì 11 settembre. Fin dai primi episodi il Paradiso delle Signore 8 si preannuncia ricco di sorprese e colpi di scena. Cosa accadrà negli episodi in onda dall’11 al 15 settembre? Scopriamolo insieme.

Anticipazioni Paradiso delle Signore 8: Vittorio in difficoltà

Vittorio Conti si troverà davanti a un problema di difficile soluzione. L’uomo dovrà infatti escogitare un sistema per riuscire ad arginare il calo delle vendite. La nascente Galleria Milano Moda porterà via molti clienti al grande magazzino e darà molte soddisfazioni a Umberto e ai suoi soci.

I risultati della nuova galleria peseranno molto sul morale di Vittorio, e Roberto cercherà di trasmettergli un po’ di entusiasmo e stimolarlo ad affrontare questa nuova sfida. ‘

Spoiler Paradiso delle Signore 8, Maria in crisi

Riflettori puntati su Maria Puglisi, che dopo essere rientrata a Milano dall’Australia si ritroverà a prendere in mano le redini della sua vita. La donna dovrà affrontare la tensione quando Crovi la sceglierà come come stilista ufficiale del grande magazzino milanese. Maria non potrà permettersi errori, dato che si ritroverà a dover fare i conti con l’agguerrita concorrenza della nuova Galleria Milano Moda gestita da Umberto e Tancredi.

L’affiancamento di un secondo stilista – chiamato ad occuparsi della collezione maschile del Paradiso – creerà momenti di tensione. A complicare ulteriormente il momento già difficile per Maria contribuirà anche l’arrivo della sua famiglia. Papà Ciro deciderà infatti di lasciare la Sicilia insieme a mamma Concetta e alla figlia minore Agata, per iniziare una nuova vita a Milano. La famiglia di Maria alloggerà nella casa in cui abitavano gli Amato.

Ciro Puglisi darà un aiuto al Gran Caffè Amato e- nonostante non abbia nessuna esperienza nel settore – si rivelerà un collaboratore efficiente e prezioso.

Anticipazioni Il Paradiso, il segreto di Adelaide

Adelaide tornerà a Milano dopo un lungo periodo di assenza, e svelerà a Matilde di avere una figlia segreta – Odile – creduta morta, di cui fino a poco tempo prima ignorava l’esistenza. La contessa inizierà così un nuovo capitolo della sua vita, che però sarà tutt’altro che facile. Il rapporto tra madre e figlia non sarà facile e la contessa soffrirà moltissimo.

Adelaide sarà in apprensione per l’imminente arrivo di Odile, e si preparerà a presentarla come presentata come la figlia di una cara amica, deceduta in Svizzera. Ma all’ultimo minuto la Contessa riceverà una brutta notizia riguardo a Odile.

Irene trova la nuova Venere nelle prossime puntate Il Paradiso

Elvira e Clara vedranno Irene in difficoltà e decideranno di darle una mano. Irene dovrà trovare una nuova Venere, ma sembrerà fare molta fatica a trovare una giovane che soddisfi le sue esigenze. Con l’aiuto di Alfredo le due ragazze riusciranno a trovare una possibile candidata che a loro avviso sarebbe perfetta per ricoprire il ruolo: Delia Branchetti. La giovane farà buona impressione sulla Cipriani, che l’assumerà. Delia si preparerà così a vivere il suo primo giorno da Venere al Paradiso.

L’appuntamento con la nuova stagione del Paradiso è dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05 su Rai Uno.