Tutto pronto per il ritorno di Paperissima Sprint, il varietà estivo di successo ideato da Antonio Ricci e trasmesso nella fascia pre-prime time di Canale 5. Scopriamo la data di partenza, i conduttori e tutte le novità.

Paperissima Sprint 2022, quando in tv ed orari

Al via da lunedì 13 giugno 2022 dalle ore 20.35 la nuovissima edizione di Paperissima Sprint, lo show estivo a base di papere ideato da Antonio Ricci e trasmesso su Canale 5. Squadra vincente non si cambia. Così, dopo il grandissimo successo delle precedenti edizioni, ritroveremo come conduttori Mikaela Neaze Silva Vittorio Brumotti

e Shaila Gatta. Per Brumotti si tratta della decima volta al timone del varietà estivo, mentre le ex veline Mikaela Neaze Silva e Shaila Gatta sono alla loro quarta volta.

Da non dimenticare poi il Gabibbo, la cui presenza è fissa dal 1990. Se non cambiano i conduttori, non cambia neppure la formula vincente del programma. Durante le varie puntate, infatti, spazio a sketch, inediti filmati di papere, gaffe ed errori tv da tutto il mondo. Anche quest’anno i telespettatori potranno essere parte attiva del programma inviando le proprie papere o video esilaranti e divertenti al sito www.paperissima.mediaset.it.

L’appuntamento con Paperissima Sprint è confermato tutti i giorni, dal lunedì alla domenica, dalle ore 20.35 su Canale 5. Ricordiamo che Paperissima Sprint è un programma di Antonio Ricci scritto con Lorenzo Beccati e con Alessandro Meazza, Fabio Nocchi e Carlo Sacchetti. La regia è affidata a Mauro Marinello.

Paperissima Sprint story: dal 1995 ad oggi

Il debutto di Paperissima Sprint risale al 1995, anche se in pochi ricorderanno che la prima volta è andato in onda come semplice appendice del programma “Paperissima”. Dal 1995 è approdato su Canale 5 restandoci per ben 27 anni. Il Gabibbo è oramai di casa, visto che la sua prima volta è stata nel 1990.

Tantissimi i conduttori che si sono alternati alla guida del varietà di papere: da Mike Bongiorno a Serena Grandi, da Miriana Trevisan a Michelle Hunziker. E ancora: Giorgia Palmas, Naike Rivelli, Antonella Mosetti, Eva Henger, Maddalena Corvaglia, Roberta Lanfranchi, Juliana Moreira, Giorgia Palmas, Valeria Graci e tanti altri. Da tantissimi anni al timone ci sono: Vittorio Brumotti, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva.