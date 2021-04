Jamie Foxx interpreta un genitore stravagante e invadente in Papà non mettermi in imbarazzo!, nuova comedy di Netflix. L’attore hollywoodiano è un padre single e libertino la cui vita viene stravolta dall’arrivo della figlia adolescente. La serie tv è stata creata da Bentley Kyle Evans (che dirige il primo episodio) e ha tra i produttori Corinne Foxx, figlia 27enne dell’attore, che ha messo a disposizione i suoi diari per realizzare la storia. La trama è infatti basata sulla vita della ragazza e del suo rapporto con il padre: “Il punto è che non ha mai smesso di mettermi in imbarazzo,” ha dichiarato l’attrice e modella a Entertainment Tonight. “Mio padre suona 24 ore su 24, 7 giorni su 7, quindi tra una ripresa e l’altra balla, canta, e io ogni volta devo dirgli, ‘Papà, devi tornare a lavorare’. Quindi sì, continua ancora oggi a mettermi in imbarazzo sul set“. La comedy è composta da otto episodi, disponibili su Netflix dal 14 aprile.

Papà non mettermi in imbarazzo! su Netflix: la trama della serie tv

Brian Dixon è uno scapolo e imprenditore di successo che vive alla giornata. La sua vita viene stravolta quando improvvisamente si ritrova a gestire a tempo pieno la figlia adolescente Sasha, che si è trasferita nella sua casa dopo la morte della madre. Brian, che non è affatto abituato a fare il genitore, dovrà rimboccarsi le maniche e diventare un adulto – non senza momenti imbarazzanti e ridicoli. Ad aiutarlo nell’impresa ci saranno il burbero padre e la sorella Chelsea, che contribuiranno anche a prendersi cura di Sasha.

Papà non mettermi in imbarazzo!, il cast e i personaggi

Jamie Foxx interpreta quattro personaggi: Brian Dixon, padre di Sasha, il reverendo Sweet Tee, Cadillac Calvin e Rusty. Kyla-Drew è Sasha Dixon, la figlia adolescente di Brian; David Alan Grier è Pops Dixon, padre di Brian e nonno di Sasha; Porscha Coleman è Chelsea Dixon, sorella di Brian. Completano il cast: Jonathan Kite nel ruolo di Johnny Williams; Heather Hemmes nei panni di Stacy Collins; Valente Rodriguez è Manny e Miracle Reigns interpreta la Zia Williams.