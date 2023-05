Il noto attore e comico Paolo Kessisoglu, in una recente intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha annunciato la separazione dalla moglie, Sabrina Donadel. Inoltre si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni intime, personali e dolorose riguardo ai suoi genitori, scomparsi a pochi mesi di distanza l’uno dall’altro. Scopriamo di più.

Paolo Kessisoglu e Sabrina Donadel si separano

L’intervista rilasciata da Paolo Kessisoglu a Il Corriere della Sera ha riguardato principalmente lo stato d’animo dell’artista dopo l’improvvisa scomparsa dei genitori. La notizia della separazione dalla moglie Sabrina Donadel è arrivata un po’ a sorpresa.

Quando il giornalista gli ha chiesto come fossero i rapporti con il padre e la madre, Kessisoglu ha risposto che “Aiuta capire che i genitori non sono macchine perfette, ma persone, come noi. Lo sto realizzando ancora di più da quando mi sto separando da mia moglie: non sono più un papà super eroe, ma il rapporto con mia figlia mi pare quasi migliorato grazie a questa consapevolezza. I miei sono stati due buoni esempi: erano persone buone. Ora incontro moltissime persone che me lo ricordano”.

L’attore e la conduttrice televisiva Sabrina Donadel si erano sposati nel 2003 e dal matrimonio è nata la figlia Lunitta.

Il dolore per la perdita dei genitori

Paolo Kessisoglu sta cercando di superare l’enorme dolore per la scomparsa dei genitori, un lutto ancora più difficile da elaborare in quanto doppio, improvviso e inaspettato.

“Mia mamma è morta lo scorso giugno per quella che all’inizio sembrava una banale infezione” ha detto. E ha proseguito: “È stata una doccia fredda per tutti, aveva 77 anni. Mio papà ne aveva 83 ed è morto subito dopo Capodanno. Anche in quel caso, è stato improvviso. Io e mia sorella ci siamo ritrovati faccia a faccia con tutte le loro cose: dovevamo decidere cosa tenere, cosa buttare… stiamo facendo una seduta psicanalitica che dura da mesi”.

Una bella scoperta

L’attore e la sorella hanno trovato circa 300 lettere che i genitori si scambiarono quando lui faceva il militare. L’inattesa e bella scoperta li sta mettendo di fronte a lati sconosciuti e probabilmente impensati della mamma e del padre, regalando loro la possibilità di conoscerli in modo ancora più profondo e completo.