Paolo Fox, Oroscopo venerdì 15 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Ariete

E’ una giornata valida al mattino e faticosa nel pomeriggio. La Luna tocca il settore delle comunicazioni e dei contatti. Ci sono possibilità di fare significativi passi in avanti, basta avere un atteggiamento moderato e controllato.

Sono molto bene illuminati i settori di viaggi ed amicizie. E tutto ciò che ora sembra lontano un giorno sara’ vicino. In amore torna una bella passionalità.

Oroscopo Toro

La ripresa è in corso ma i soldi sono la nota dolente. Devi acquistare qualcosa di importante ma dovrai rimandare di qualche settimana. Leggi in te stesso e ora scoprirai quali sono i tuoi desideri più profondi, quali sono le tue vere esigenze.

Forse hai bisogno di lasciare più spazio alla dimensione dello spirito. In questo periodo stai recuperando un amore ma fai attenzione se hai a che fare con una persona particolarmente ostinata. Successo!

Oroscopo Gemelli

La Luna si trova nel tuo segno, tutto è portato all’eccesso. Attenzione perchè rischi di perderti in mezzo alle troppe iniziative. La famiglia torna in primo piano: è un clima sereno e coinvolgente che ti permette anche di eliminare i problemi nella coppia.

Tuttavia non escludo il fatto che da qualche tempo con il partner siano tornate discussioni. Questa può essere una serata buona per effettuare dei chiarimenti.

Oroscopo Cancro

L’amore può essere protagonista, anzi una nuova passione potrà nascere quando meno te lo aspetti. Venere è disposta in forma neutra, astrologicamente la tua è una delle combinazioni più battagliere!

Situazione faticosa ma che promette anche ottimi risultati. Se una storia non va, da fine mese sarai più intransigente! La tua capacità d’azione raddoppia. E tra poche ore la Luna sarà nel tuo segno. Il fine settimana può essere molto passionale.

Oroscopo Leone

Vedo una buona forma fisica! Cerca di fare e concludere tutto quello che hai tralasciato nel corso degli ultimi giorni e ricorda che qualche volta bisogna anche delegare e lasciarsi andare al relax.

Da quanto tempo è che non ti concedi una vacanza? Le ultime settimane sono state piene di battaglie e forse ora sembra arrivato il momento di firmare un armistizio. Buone prospettive per quelli che hanno il coraggio di fare scelte definitive nel lavoro.

Oroscopo Vergine

Abbiamo visto che già da qualche ora non va, non ti senti in perfetta forma. Da qualche giorno stai accusando un certo sbandamento interiore ed esteriore. Tutto questo si può riversare nei rapporti di coppia.

Ecco perchè ti senti meno tranquillo e sicuramente più polemico. Al mattino sei ancora preso da tanti dubbi e nervosismo, da una certa indecisione. Questa sera andrà meglio. Ti senti poco considerato dal partner o forse sei lontano fisicamente o psicologicamente.

Oroscopo Bilancia

Saprai abbandonarti a nuove emozioni? Sperdo di si! In questo periodo non tralasciare i vecchi sospesi. Stai attraversando un momento di revisione nei rapporti di coppia ma anche in quelli professionali. In ogni modo, tutte le novità che nascono in questo periodo possono darti davvero tanto e regalarti grande energia.

Cerca di essere deciso e sicuro di te stesso, non coltivare rancori nemmeno nei riguardi del tuo amore se non ti corteggia come desideri, se non ti riempie di attenzioni e complimenti. Forse non è il solo ad essersi allontanato.

Oroscopo Scorpione

Sta per iniziare un fine settimana carico di emozioni. Infatti, da questa notte la Luna transiterà in un segno amico ed entro domenica potrai risolvere brillantemente ogni tipo di problema, soprattutto se ultimamente ci sono state discussioni d’amore.

Vuoi sentirti efficiente e costruire qualcosa, però devi anche affidarti agli altri perchè ultimamente ti sei chiuso troppo in te stesso.

Oroscopo Sagittario

E’ una giornata velata dalla opposizione della Luna al mattino; ecco perchè ti invito alla massima prudenza in tutte le situazioni; se hai impegni faticosi sara’ bene rimandare. Anche eventuali decisioni legate alla vita affettiva vanno posticipate a lunedì. Cosi anche tutte le questioni di carattere pratico e lavorativo.

Prudenza nelle trattative, negli incontri professionali: cerca di essere più convincente perchè ultimamente sei stato molto frettoloso e precipitoso. E’ anche vero che un certo ambiente di lavoro non ti soddisfa più.

Oroscopo Capricorno

Una persona conosciuta da poco può diventare molto importante per te, le nuove storie d’amore sono privilegiate da questo cielo molto particolare. L’amore ti chiede una maggiore presenza, per qualcuno potrebbe essere persino doppia!

Insomma, in questo periodo possono interessarti due persone contemporaneamente. E’ il caso di aprire il legame che senti di più: con Toro, Acquario e Scorpione i rapporti più intriganti. Favoriti imprenditori e progetti partiti di recente.

Oroscopo Acquario

In questo periodo dell’anno puoi cercare di vivere alla grande! E i sentimenti possono recuperare terreno. Se hai a che fare con una persona Gemelli non escluderla dalla tua vita. Cosi anche una persona Toro e Leone puo’ diventare importante nel corso delle prossime settimane.

Non è ancora possibile risolvere tutti i problemi di tipo finanziario e burocratico, bollette o conti da contestare. Cerca di economizzare fin da adesso. Anche l’energia è da preservare.

Oroscopo Pesci

Devi rilassarti, fidarti delle tue intuizioni! E soprattutto devi rinunciare alla malinconia e allontanare la noia che nel corso di questo venerdi potrebbe essere più forte.

Ricordo che questo fine settimana è ideale anche per realizzare un tuo antico desiderio. Infatti, sia sabato che domenica avrai una Luna a favore che ti permetterà di essere particolarmente convincente in amore.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!