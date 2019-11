Paolo Fox, Oroscopo sabato 9 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Sabato 9 Novembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Ariete

Avere la Luna nel segno significa avere molta grinta che però può anche sfociare in una certa aggressività verbale, in un momento di disagio. E’ chiaro che alcuni nodi sono arrivati al pettine!

Se ci sono persone che non sono dalla tua parte, in questi giorni sarà possibile capire chi sono e anche come contrastarle. In amore, tutti quelli che per vari motivi sono stati lontani da una persona, possono e devono riavvicinarsi!

Oroscopo Toro

Più volte ho espresso il concetto che di natura il tuo è un segno conservatore, però da qualche mese sta accadendo l’esatto contrario: tutto quello che per anni è stato di riferimento sta diventando obsoleto! E quindi è probabile che alcuni rapporti inutili siano cancellati, che tu voglia fare una nuova vita anche se le persone attorno non ti capiscono.

Vedo una grande costruttività in questo periodo: entro Dicembre potresti avviare grandi e innovativi progetti. Del resto sei sempre molto speciale nelle tue manifestazioni! Insomma, Novembre è un mese che fa ripartire!

Oroscopo Gemelli

Conto alla rovescia perchè da Dicembre Giove non sarà più opposto: per questo credo che molti aspettino con ansia la fine di questo Novembre.

Questi mesi da qui alla fine dell’anno sono necessari per ristrutturare la tua vita ma anche ristrutturare una casa o semplicemente studiare una nuova strategia che ti aiuti a stare meglio. Fine settimana di crescita!

Oroscopo Cancro

Sabato e domenica sono giornate in cui potresti sentirti contro qualcuno. Ti raccomando doppia prudenza se frequenti Ariete o Capricorno. Al momento sembri pronto anche a dire cose che in passato non avresti mai detto: il fatto è che ti senti molto stanco.

Inoltre, da un paio di anni molti di voi hanno deciso di pensare un pò di più alla propria soddisfazione piuttosto che a quella degli altri, in particolare quelli che hanno dato tanto, in amore e sul lavoro, e hanno ricevuto poco se non addirittura nulla!

Oroscopo Leone

In questo weekend consiglio di farsi notare! Questo capita regolarmente, perchè tu attrai le persone di tuo! Appartieni ad un segno luminoso, chiaro, stravagante, forte! In amore sei sempre molto positivo, e quindi dopo un Ottobre da dimenticare, ora potresti recuperare alla grande.

Sono 48 ore interessanti anche per mettere in chiaro tante cose, non ultime situazioni familiari che negli ultimi tempi hanno dato un riscontro non proprio positivo. Prudenza con i soldi.

Oroscopo Vergine

Come dicevo venerdi, quelli che hanno una causa o una questione legale in corso, per ora non possono avere risposte immediate ma dovranno attendere Dicembre, quando Giove sarà attivo. Devi solo aspettare qualche settimana. In ogni modo il peggio e’ ormai passato.

I mesi tra Dicembre e Febbraio saranno fondamentali perchè c’è un grande progetto di lavoro per chi si adopera nella professione ma anche un grande progetto personale da evidenziare e sottolineare. In amore c’è sempre qualche perplessità ma non per colpa tua!

Oroscopo Bilancia

C’è una certa svogliatezza nell’aria! ll fine settimana è importante, e tu stai facendo cose che portano un buon successo: quanto di questo successo è merito tuo e quanto degli altri? Io sono sicuro che sia tutto merito tuo!

Già dall’anno scorso, con Saturno contro, è capitato che per avere le idee chiare tu abbia discusso o allontanato delle persone che si sono rivelate poco chiare nei tuoi confronti. In amore c’è una sorta di agitazione da tenere sotto controllo!

Oroscopo Scorpione

Le giornate del weekend sono i momenti in cui cercherai risposte: io credo che non possono essere gli altri a darci delle risposte ma dobbiamo cercarle dentro di noi. E questa grande intimità, questa grande coscienza che hai della tua vita, non può che fornire indicazioni utili per il futuro.

Il fatto di avere Sole e Mercurio nel segno indica una grande capacita’ di analisi: in questo fine settimana sei molto forte!

Oroscopo Sagittario

Sabato e domenica sono giornate in cui hai voglia di amare, desideri un riscontro emotivo importante. E questo è possibile! Evidentemente hai bisogno di privilegiare soli i rapporti che ti interessano, senza perdere tempo con chi merita!

Tra l’altro, se nel recente passato ci sono state problematiche serie, ora possono essere superate grazie a queste 48 ore di forza!

Oroscopo Capricorno

Il tuo è un segno forte ma come tutti puo’ avere momenti di grande tensione. E questa giornata di sabato rivela proprio questo: ore particolari per il lavoro, per le questioni di casa.

Insomma in questo momento sembra davvero difficile ricucire uno strappo o sentirsi in regola. Ti invito alla pazienza e anche ad una grande accortezza per ciò che concerne il fisico, perche’ fin dal mattino senti di non essere al meglio.

Oroscopo Acquario

Invito quelli che sono ancora soli a frequentare gente: è strano che io lo dica perchè di solito con te non c’e’ bisogno di insistere su questo punto, vista la tua natura socievole!

Però di recente molti si sono chiusi in loro stessi e quindi andrebbe finalmente riscoperto quel valore positivo dell’amicizia e del confronto, che qualcuno ha messo un pò da parte, forse per un tradimento subito o a causa di situazioni poco chiare. Nel complesso è una giornata valida!

Oroscopo Pesci

Solitamente tendi a conservare i sentimenti. E quando ti concedi ad una persona difficilmente la dimentichi! E questo periodo non fa eccezione: sara’ difficile dimenticare e sara’ difficile andare avanti.

Ma se l’aspetto amoroso riserva qualche punto interrogativo, più ci avviciniamo a Dicembre e più le cose miglioreranno. Stessa cosa per il lavoro. Emozioni positive: arrivano punti esclamativi anche per quanto riguarda la vita pratica.

