Paolo Fox Oroscopo oggi, mercoledì 30 ottobre 2019 | I Fatti Vostri

Paolo Fox, Oroscopo mercoledì 30 Ottobre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Ariete

Avresti davvero bisogno di un pò di forza in più! Per natura di solito non ti manca, ma ultimamente le tue energie sono state disperse per problematiche diverse. Non sono pochi quelli che hanno chiuso una storia o hanno avuto anche seri problemi, ma ora sono pronti a ripartire.

Questa carica vale anche per chi si sposta e ha contatti con altre città. Ci sono tante cose da fare e qualcosa da ridiscutere: si potrà risolvere un problema o comunque avanzare meglio da Dicembre!

Oroscopo Toro

Dopo due giorni piuttosto pesanti finalmente riesci ad essere più positivo e costruttivo. In più chiedo a tutti di non riversare in amore tensioni che sono nate a partire dall’8 di questo mese.

Potrebbe anche andare tutto molto bene, nel senso che qualcuno può anche vincere una sfida, solo che tutto quello che hai fatto ha comportato un forte stress e di conseguenza devi riposare. Credo che uno dei punti deboli in questo inizio di Novembre sia proprio il fisico.

Oroscopo Gemelli

Devo dire che alcuni di voi risentono ancora di uno stato di agitazione e nervosismo. E tutti quelli che hanno una disputa legale, una questione in sospeso, avranno buone risposte ma solo dal 2 Dicembre.

E siccome a te non piace aspettare, posso immaginare che ci sia tanta agitazione, che in queste 48 ore potrebbe anche aumentare. Potresti anche vivere qualche ritardo nel lavoro. Cerca di essere più sereno, nei limiti del possibile.

Oroscopo Cancro

In amore non volete spiegare le vostre emozioni perchè desiderate essere capiti costantemente dalla persona che amate. Se no che amore è? Se stai con la persona che pensi sia di riferimento, queste sono giornate utili per essere ancora più espliciti riguardo ai propri sentimenti. E non escludo un accordo d’amore. Certo, ci sono sempre molti pensieri di lavoro, perchè devi da ritrovare stabilità.

In questo senso, purtroppo, non ci sono grandi novità ma al contempo va detto che non ci sono più grandi ostacoli. Quindi, puoi tornare a casa più sereno, parlare d’amore in maniera più equilibrata.

Oroscopo Leone

Sono 48 ore di forza, di energia, nonostante qualcuno potrebbe avere avuto una discussione o una piccola crisi. Se non c’è una grave crisi di coppia si può recuperare. Ricordiamo che per il lavoro è necessario affrontare nuovi percorsi e nuove soluzioni.

Resta, però, un profondo senso di insoddisfazione per cui vorresti cambiare aria! Se da poco hai un nuovo lavoro, non sei del tutto inserito, ci vuole tempo per ambientarti o cambierai ancora.

Oroscopo Vergine

Questa è forse la giornata più nervosa della settimana. Ma questo non incide assolutamente sul tuo successo futuro, perchè resti uno dei segni più forti anche in vista del nuovo anno. Aspetta la giornata di sabato prima di esprimere rabbia o malcontento. Sembri smarrito. E pensare che sei uno dei segni piu’ forti e razionali dello zodiaco! Se stai cosi vuol dire che qualcosa non quadra o c’è qualcuno che mette i bastoni tra le ruote.

Questa sera una certa tensione di fondo potrebbe procurare anche una difficoltà nell’addormentarsi e una grande facilità nell’entrare in polemica con persone che stanno attorno!

Oroscopo Bilancia

Sentimenti in primo piano! Anche perchè quando ci sono problemi di lavoro, solitamente cerchi rifugio nell’amore. E’ importante la carriera e l’ambizione, ma se non hai un amore forte, un rapporto di coppia stabile, non sei felice.

A breve ci sarà una situazione di lavoro importante. Se posso darti un consiglio, cerca di guardarti attorno perchè se non vedi nulla vuol dire che c’è un blocco interiore e bisogna cercare di superarlo!

Oroscopo Scorpione

Continua quest’ondata intrigante! Ci sono novita’ in arrivo, ti aspetta un grande compito! La cosa buona è che hai le carte giuste per vincere e non ci sono dubbi. Chi vive una crisi o è stato profondamente minato da eventi del recente passato, ora deve cancellare le emozioni negative con un colpo di spugna!

Anche perchè tutto quello che parte ora può essere molto favorevole. Questo fine settimana in arrivo sarà molto utile per i sentimenti, lo dico in anticipo!

Oroscopo Sagittario

La presenza della Luna nel tuo segno non può che alimentare positivamente questa giornata. Tu sei capace di grandi cose e soprattutto di rinnovarti anche dopo un periodo difficile. Ricordiamo che Giove è e resterà nel tuo segno fino alla fine di Novembre.

E’ un bel cielo per l’amore, devi tenerti lontano dalle tensioni, dalle provocazioni. Gli imprenditori possono avere un’idea di successo. E c’è chi è già partito o sta partendo con una nuova iniziativa professionale..

Oroscopo Capricorno

Questo è un momento di forte riflessione per te. Marte è dissonante, e questo da una parte puo’ procurare anche aggressività e momenti di forte stress. Ma e’ anche il momento di dire basta a situazioni che non vale più la pena di vivere!

Quelli che lavorano potrebbero avere anche un problema nel farsi pagare, ci vuole pazienza. Molti problemi che ora sembrano insormontabili, entro la fine dell’anno saranno risolti. Presto dovrai fare una scelta! Credo che quelli che per troppo tempo hanno giocato a fare i single, entro poco si muoveranno!

Oroscopo Acquario

Sei un idealista ma purtroppo le idee non si mangiano. Cosi ho concluso l’oroscopo di martedi: in altre parole bisogna anche essere un pochino pratici, tenere sotto controllo le questioni economiche, altrimenti si rischia di fare il passo piu’ lungo della gamba.

Potresti sentirti molto amato, le cose che fai sono interessanti, i contatti sono molto positivi. Non è escluso che un amore che ad Ottobre ha vissuto una crisi, a Novembre possa recuperare!

Oroscopo Pesci

Il tuo spirito romantico può scaturire fuori all’improvviso, tuttavia anche lo spirito polemico può diventare insormontabile. Il tuo è un segno che può anche piangere per un nonnulla, emozionarsi facilmente.

Nel corso delle prossime 48 ore sarà bene evitare contrasti, nei limiti del possibile. Cerca di mantenere la calma, cerca di essere razionale, perche’ qualcuno potrebbe crearti problemi. Giornate al rallentatore!

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!