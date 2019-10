Paolo Fox Oroscopo oggi, martedì 29 ottobre 2019

Paolo Fox, Oroscopo martedì 29 Ottobre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e successivamente in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Martedì 29 Ottobre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi in diretta a I Fatti Vostri.

Oroscopo Ariete

Inizia la fase di recupero anche se devi ancora lottare con l’opposizione di Marte. Tutto quello che è nato nel corso degli ultimi due mesi e’ ancora soggetto a revisione. E’ un momento in cui è possibile rimettersi in gioco, vivere anche qualche buona esperienza personale.

Anche l’amore può tornare protagonista visto che da Dicembre Venere sarà quantomai favorevole. Da Settembre stai cercando di capire da che parte andare e ora puo’ finalmente arrivare una risposta. Giornate positive 30 e 31!

Oroscopo Toro

Avere Venere in opposizione non vuol dire che l’amore non c’è. Più che altro, nelle ultime settimane ci sono stati ripensamenti e problemi. Se vedi che qualcuno è contro di te o se magari in amore o in famiglia ci sono forti perplessità, il consiglio che devo darti è di scaricare ogni tipo di responsabilità.

Lo so, non è facile stare sereni, anche perchè devi mettere a posto diversi problemi, uno per tutti la casa: ci sono diverse preoccupazioni al riguardo!

Oroscopo Gemelli

Più ci avviciniamo al mese di Dicembre e meglio è. A questo punto devo mettere in guardia soprattutto quelli che hanno conflitti con parenti o con persone vicine. Non esagerare nelle critiche, specie in vista delle giornate di mercoledi e giovedi.

Per voi che non risparmiate un solo minuto della giornata o avete bisogno di fare tante cose contemporaneamente, il fatto di arrivare a sera esausti è abbastanza normale. Lieve calo fisico da tenere sotto controllo.

Oroscopo Cancro

La buona indicazione che le stelle offrono aiuta anche a recuperare il tempo perduto. In questo periodo c’è una bella energia che puoi sfruttare soprattutto nell’ambito del lavoro.

E’ importante che gli imprenditori, le persone che hanno delle responsabilità, si impegnino per risolvere certi problemi. Quello che è nato a Settembre e ad inizio Ottobre potrebbe non funzionare più. Sarà importante dare spazio ai sentimenti perchè in questo periodo possono essere rinvigoriti.

Oroscopo Leone

In questo periodo hai bisogno di un pò di tranquillità; Luna e Sole dissonanti chiedono a tutti di non fare troppe cose assieme. Restano ancora aperte alcune questioni familiari, personali.

Evidentemente ci sono dubbi da risolvere, però entro la fine di Novembre (anche nell’ambito del lavoro) sarà necessario fare un discorso chiaro. E quando tu vuoi essere concreto, sai benissimo come diventarlo! Se hai qualche dubbio di lavoro si risolverà. Anche chi ha vissuto un forte malessere, per fortuna lo sta superando!

Oroscopo Vergine

Lo stress derivante dal lavoro è più che mai evidente. E d’altronde sono molti gli impegni che dovrai portare avanti entro gli inizi del prossimo anno. Tutta la settimana nasce con qualche dubbio che secondo me non è tanto di tipo pratico, quanto di tipo fisico.

Le stelle sono dalla tua parte ma fai attenzione perchè mercoledi e giovedi saranno giornate un pochino a rischio nei rapporti con gli altri. Se pensi di dover discutere con qualcuno o hai una riunione (d’amore o di lavoro) in programma, o la rimandi a venerdi o cerchi di essere cauto.

Oroscopo Bilancia

Tutti quelli che non vivono grandi novità in questo periodo sono come fermi: devono chiedersi se davvero stanno facendo cose utili a loro stessi! Con Saturno dissonante è probabile che nell’ambito del lavoro tu stia facendo un qualcosa che grava tutto sulle tue spalle.

Quelli che vogliono mantenere tutto sbagliano, perchè nei periodi di grande cambiamento qualcosa bisogna lasciarsi qualcosa alle spalle. Mercoledi e giovedi saranno giornate molto interessanti anche per i sentimenti.

Oroscopo Scorpione

Devi fare scelte importanti! Non escludo che ci possa essere una riunione in ufficio o un incontro in famiglia per chiarire qualcosa di importante. Inoltre, venerdi e sabato potrebbero essere due giornate molto positive per i sentimenti, per chi vuole mettersi in gioco.

Certo è che in questo momento non bisogna pensare al passato: una delle cose che fai spesso e’ paragonare sempre il presente con il passato. Non farlo, sarà meglio cancellare le emozioni negative. Gran bel cielo per i nuovi amori.

Oroscopo Sagittario

Potresti ritrovarti innamorato da un giorno all’altro! Gli unici insoddisfatti sono quelli che sentendo questa agitazione interiore non riescono a dare sfogo ai propri pensieri. Penso a chi comunque e’ occupato nel lavoro, a chi non puo’ cambiare, a chi ha forti responsabilità.

La realtà è che il tuo è un segno ‘libero’ e ora deve ritrovare la propria voglia di amare! Bel cielo per chi si propone di rimettersi in gioco. Nuove persone attorno a te.

Oroscopo Capricorno

Questa situazione astrologica è un pò pensierosa, ma molti nodi si scioglieranno entro la fine dell’anno. Che tu riesca a risolvere tutti i problemi, economici e di lavoro, nati negli ultimi mesi forse non sarà cosi facile! Ma sarà inevitabile che tu debba iniziare a mettere in ordine le cose e fare una scelta decisiva entro Dicembre.

Chi ha avuto un forte problema fisico o a Settembre è stato male, ora recupera. Il prossimo fine settimana porterà successo.

Oroscopo Acquario

In questo martedi cerca di non fare confusione. I più agitati del segno potrebbero vivere qualche tensione negativa. Le relazioni sentimentali devono essere vissute con cautela. Dal punto di vista lavorativo c’è un forte stress e forse anche più impegno e meno soldi.

Revisioni di accordi e contratti entro la fine dell’anno. In questo periodo lavori più per soddisfazione che altro, d’altronde da questo punto di vista sappiamo come sei fatto, sei un idealista! Peccato che le idee non siano commestibili!.

Oroscopo Pesci

In questo martedi potreste avere una buona ispirazione. Quelle a venire, sembrano giornate positive per iniziare delle cure, per cercare di stare meglio. L’amore è dietro l’angolo, opportunità in arrivo o addirittura ritorni di fiamma.

Se qualcuno ha vissuto male un sentimento oppure in questi giorni ama una persona lontana o inaccessibile, e’ chiaro che deve porsi seri interrogativi sul futuro dell’amore. Non è un periodo difficile ma ogni tanto ti mostri intransigente, nervoso.

Soddisfatti delle previsioni di oggi? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è con l’oroscopo di domani sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!