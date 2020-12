Oroscopo Paolo Fox oggi, 21 dicembre 2020. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Scopriamo cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco per la giornata di oggi.

Lunedì 21 Dicembre 2020: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Oggi potrebbe esserci qualcosa che interrompe la tua routine e che ti tiene sulla corda. Ma allo stesso tempo ti trovi in un periodo di eccitazione che ti allontana dalla fatica del lavoro. Il peso delle cose da fare probabilmente ti metterà un pò in difficoltà per stabilire una nuova direzione da cui al momento stai prendendo le distanze. Non preoccuparti troppo di quello che gli altri si aspettano da te, oggi lasciati guidare dal cuore.

Oroscopo Toro

Giocare secondo delle regole che non ti si addicono andava bene fino ad ora, ma non puoi più continuare così senza metterci del tuo. Sul lavoro si pretenderà di continuare ad usarti senza preoccuparsi troppo di chiederti il tuo parere, ma devi recuperare la tua autorità, o per lo meno fissare dei limiti invalicabili.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Ti senti fiducioso anche se nel complesso sei stanco a causa delle ultime giornate che sono state particolarmente impegnative. Questo mese dovrebbe essere propizio per incrementare un pò le tue entrate, oppure diminuire le spese. Forse dipende dal ritorno dell’autostima? Comincia piano piano, per poter integrare le tue vittorie precedenti alla tua crescita futura.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Sei determinato ad andare fino in fondo a qualcosa che hai cominciato già da qualche tempo. Non è una cosa passeggera. Manterrai la stessa disponibilità fino alla fine. Sei all’ascolto di tutte le tue emozioni. Potresti farti influenzare da certe idee un pò fuori dalla realtà, stai attento che non ti distolgano dai tuoi obiettivi. Rimani con i piedi per terra.

Oroscopo Leone

Non ti senti molto sereno, delle questioni familiari ti impediscono di concentrarti. Non lasciare che lo stato d’ansia degli altri si riversi su di te. Puoi tranquillamente andare avanti con la tua vita pur restando emozionalmente all’ascolto e disponibile per le persone che ami.

Oroscopo Vergine

Potresti aver bisogno di ascoltare ancora lo stesso messaggio prima di prendere davvero in conto il suo significato. Non vuol dire che sei lento, ma piuttosto che in questo periodo hai delle difficoltà a cambiare le tue abitudini, pur sapendo che è nel tuo interesse.

Oroscopo Bilancia

Ti trovi all’inizio di una grande avventura e quello che imparerai nei prossimi giorni si rivelerà molto istruttivo. Una volta iniziato a muoverti verso la tua destinazione, senti che niente di quello che potresti fare potrà fermarti. Non aver paura di guardare le cose in grande. Ricordati solo di mantenere il senso pratico.

Oroscopo Scorpione

La tua vita sentimentale sarà alquanto movimentata nei giorni a venire. Hai voglia di un pò più di batticuore, forse di una grande passione, e in ogni caso di soddisfare i tuoi bisogni emotivi. Tuttavia, hai paura che aprire il tuo cuore e renderti disponibile per quello che desideri veramente possa far riemergere dei ricordi dolorosi.

Oroscopo Sagittario

Devi fare attenzione a non ferire la tua cerchia più ristretta. Prova con un modo di fare più rilassato. A casa stai attraversando un periodo di eccitazione e sei ossessionato dall’idea di eliminare qualcosa che ti blocca il cammino. Anche in questo caso, evita gli eccessi tenendo conto dell’impatto che le tue azioni potrebbero avere a lungo andare.

Oroscopo Capricorno

Questo è il momento di tirare le redini e riprendere il controllo della tua vita, soprattutto se recentemente ti sei chinato dinanzi all’autorità. Sta a te di interpretare il ruolo centrale. Fortunatamente, puoi assumere questo ruolo con la complicità degli altri.

Oroscopo Acquario

Spesso quando si lavora in gruppo c’è una persona che non è completamente in sintonia con le altre. Qualcuno fa riferimento costante al regolamento e alla tradizione, a scapito dell’innovazione e dell’originalità di cui tu hai disperatamente bisogno. Inoltre vorresti che venissero prese delle iniziative, piuttosto che doverti occupare sempre degli altri.

Oroscopo Pesci

Sei di natura curiosa, e sai bene che questa curiosità a volte può diventare quasi ossessiva o per lo meno distrarti dalle tue preoccupazioni del momento. Scappare da queste responsabilità, oggi potrebbe rivelarsi molto complicato. Devi trovare un equilibrio e cercare di arricchirti attraverso delle nuove esperienze, evitando di finire in una spirale senza controllo.

