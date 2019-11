Paolo Fox, Oroscopo mercoledì 13 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Mercoledì 13 Novembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Ariete

Dovresti cercare di ritrovare quella serenità e quella carica positiva che hai perso per lo stress di lavoro. Al più presto! Torna una certa disponibilità nei confronti di persone che hai allontanato nel passato.

Questo è un Novembre intenso, Venere è attiva per il tuo segno; ecco perchè i nuovi rapporti possono darti grandi emozioni ed entro pochi mesi puoi ricevere anche una bella gratifica di lavoro.

Oroscopo Toro

Energia positiva! Finalmente sei piu’ tranquillo ma come ho gia’ detto nel corso dei giorni passati ora devi cercare di recuperare punti in amore. In effetti ci sono stati molti problemi o distanze per motivi di lavoro oppure pensieri vari.

Come dicevo 24 ore fa, se prima eri tu a farti desiderare ora probabilmente dovrai correre dietro ad una persona che si nega. Attenzione ai soldi, nel pomeriggio potresti spendere più del previsto.

Oroscopo Gemelli

La Luna torna nel tuo segno: sarà possibile ritrovare una certa serenità in amore. In questo periodo sarà quanto mai importante limitare l’impulsività.

A causa di una Venere dissonante potresti desiderare di allontanare una persona ma attenzione, solo non sai stare! Valuta bene quanto questo tuo atteggiamento perchè potrebbe provocare tensioni, ansia o addirittura malinconia.

Oroscopo Cancro

E’ una giornata promettente, cosi come tutta la settimana. Ci sono nuovi motivi per star bene e nuovi interessi in vista. Torna una buona dose di energia e puoi approfittare di questo periodo per rimettere ordine la tua vita sia affettiva che lavorativa.

Forse ti sei reso conto che certi desideri maturati nel passato erano privi di senso, ora devi tornare ad una più sana quotidianità e razionalità.

Oroscopo Leone

In questi giorni può nascere o rinascere un’intesa che entro Novembre diverrà un grande amore. Sono stelle utili per i sentimenti, ricordo che giorno dopo giorno stai per ottenere tantissimo e dunque ti conviene investire sui sentimenti.

Il problema semmai è il lavoro, dove entro fine mese devi fare un taglio o una scelta. Cura la forma evitando sforzi eccessivi. E’ possibile recuperare rispetto alla tensione accumulata tra lunedì e martedì.

Oroscopo Vergine

E’ una giornata un pò bellicosa soprattutto per quanto riguarda i rapporti con l’esterno. Ti troverai a discutere con un seccatore! Attenzione perchè anche in amore ci sono parecchie tensioni che dovresti scaricare.

In queste 48 ore devi stare attento ai rapporti con gli altri, prudenza in amore: una parola è poca e due sono troppe!

Oroscopo Bilancia

Giornata adatta ai contatti: avverrà un chiarimento con una persona che ti ha fatto soffrire. E’ certo che il periodo ti porta sicuramente in continua evoluzione verso un nuovo assetto anche dal punto di vista della tua immagine. Incredibile creatività!

Ecco perchè prevedo momenti di fortuna anche nel lavoro dove possono affidarti nuovi incarichi. Riscontrerai il valore di un sentimento: Venere ti vuole bene e anche tu sei più innamorato.

Oroscopo Scorpione

La Luna è positiva e sarà ancora più vantaggiosa nel corso del fine settimana. Ecco perchè ora puoi tornare a più miti consigli, soprattutto se tra lunedì e martedì hai esasperato una polemica con una persona che ami.

Proposte vincenti e situazioni allettanti. Anche in amore prevedo un gran movimento: non restare con le mani in mano!

Oroscopo Sagittario

Un atteggiamento di critica eccessiva può determinare nervosismo e tensione, raccomando la massima prudenza almeno per 48 ore.

Devi stare attento ai contatti che avrai, è un cielo discreto che non offre una grande energia fisica. Distrazioni possibili: distorsioni o infiammazioni dei tendini. Per qualcuno sarà opportuno sottoporsi ad un controllo medico.

Oroscopo Capricorno

Ci sono più amicizie, più possibilità di agire e muoversi! In questo periodo molte persone si stringono attorno alla tua figura anche perche’ stai acquistando potere.

Non cercare di razionalizzare tutto, l’incoerenza può diventare un grande vantaggio in amore, se vissuta senza ansie. Come si fa a lasciarsi andare se non ci si abbandona un pò?

Oroscopo Acquario

I progetti di lavoro non sono al massimo, mentre in questo periodo dell’anno l’amore è in ripresa, sempre se non pretendi l’impossibile! Sia che tu sia giovane o adulto, se vivi una situazione poco soddisfacente, l’esigenza di sentirti libero e compreso dalla persona amata sarà ancora più forte. O magari anche la voglia di un nuovo amore!

Non c’è comprensione in famiglia e la tua agitazione interiore è forte, ma presto riuscirai ad ottenere la calma che desideri. Problemi da risolvere, carte, burocrazia.

Oroscopo Pesci

Arriva una buona carica, sei più fortunato. Ricordo che questo è un periodo ancora di revisione per i sentimenti ma non decidere nulla prima del 24.

E’ una vera rinascita che però sarà più sostanziosa e più visibile nel corso di questo fine settimana. Infatti, tra sabato e domenica arriveranno gli influssi migliori. Cerca di programmare un evento importante per il week-end.

