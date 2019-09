Paolo Fox Oroscopo 2019: 26 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo del giorno di Fox: giovedì 26 settembre 2019

Curiosi di scoprire le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox della giornata di oggi, giovedì 26 settembre 2019? Ecco per voi le previsioni e l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi nel salotto de I Fatti Vostri su Rai2. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

Questa seconda parte della settimana invita ad essere un pochino cauti nelle relazioni interpersonali. Oltretutto, ci avviciniamo ad un weekend che potrebbe essere veramente caotico per quanto riguarda l’amore e i sentimenti.

Non dico che tutti i tuoi legami sono messi a soqquadro, però è molto probabile che per puntualizzare troppo, si possa creare qualche disagio.

Oroscopo Toro

Con queste stelle si può finalmente ottenere un grande risultato! Non ho dubbi che tu faccia qualcosa in più anche perchè questo è un segno costruttivo, che difficilmente resta con le mani in mano.

Se posso darti un consiglio, cerca di risolvere eventuali problemi personali entro il fine settimana. Incontri favoriti anche per gestire questioni di lavoro. E’ un oroscopo in crescita.

Oroscopo Gemelli

Con un oroscopo così interessante anche quelli che ultimamente sono rimasti fermi, potranno recuperare. Inoltre, va detto che da domenica i sentimenti saranno ancora più forti! Qualcuno mi dirà: “io non ho l’amore” oppure “discuto sempre col partner”.

Ma anche in questi casi l’oroscopo sta per tornare favorevole, perchè si può tentare una riconciliazione o fare una nuova conoscenza.

Oroscopo Cancro

Hai bisogno di una persona che ti capisca poiché nell’ambito del lavoro e della vita pratica ci sono state state e ci sono molte perplessità. Questo è un momento in cui molti di voi potrebbero anche lamentarsi del fatto di non aver il partner giusto al proprio fianco, oppure di non essere capiti come vorrebbero.

Nel fine settimana dovrebbe alzarsi il tono della polemica. A chi ha una storia difficile, consiglio di essere cauto!

Oroscopo Leone

Ti trovi in una condizione di forza! Chi ha un’attività a contatto con il pubblico o nella quale può guadagnare più o meno a seconda delle circostanze, avrà certamente ottimi risultati. Il prossimo fine settimana potrebbe portare una bella emozione: il cuore batte forte!

Alcune relazioni potrebbero essere rovinate solo da un atteggiamento di superiorità che bisogna evitare.

Oroscopo Vergine

L’unico modo per non vivere questa esplosione planetaria positiva che coinvolge il tuo segno sarebbe quello di giocare in difesa o avere paura del futuro. Infatti, il tuo segno è molto mentale, quindi filtra tutto attraverso dei ragionamenti, delle riflessioni. Se non ci vedi chiaro non sei sereno! Però analizzando tutto troppo nel dettaglio, potresti anche bloccare la tua vita privata.

E qui mi riferisco alle persone che sono sole da tempo: bisogna affrontare la realtà! Per chi ha già una storia ci sono grandi progetti in ballo. Se c’è un problema puoi anche incontrare un esperto che ti aiuterà a risolverlo.

Oroscopo Bilancia

Di solito il tuo senso di giustizia è grande. Ne parlo perchè quando vedi qualcuno che non si comporta bene oppure pensi di essere vittima di un’ingiustizia ti arrabbi parecchio. Con questo Saturno dissonante è probabile che ci sia una disputa in corso anche in amore!

Attenzione ad un ex: se ci sono spartizioni o questioni economiche da sanare, punta sul fine settimane. I nuovi incontri e le emozioni ripartono da sabato!

Oroscopo Scorpione

Per te non è facile trovare un equilibrio! Spesso sei preso da tanti pensieri contemporaneamente. Ricordo che il tuo è un segno d’acqua, quindi tendenzialmente è riflessioni e persino temporeggiatore, ma poi nel tuo cielo c’è anche Marte, il governato del segno, che significa lotte e battaglia. Ecco perché nascono delle contraddizioni! A volte sembra che ti manchino le forze e lasci che tutto scivoli addosso, mentre in altre ti arrabbi notevolmente se qualcuno non ti da retta, se non riesci ad ottenere risultato.

Dovresti avere un comportamento intermedio, anche perché si rischia di allontanare qualcuno, salvo poi ripensarci. E’ inutile che fai il cuore, perché il tuo cuore è sempre molto tenero!

Oroscopo Sagittario

In queste 48 ore si legge molta agitazione nel tuo cielo. Ed è per questo che non ho potuto dare un grande voto al tuo segno: è assai probabile che tu possa perdere le staffe. Nei rapporti di lavoro e d’amore, ci vuole un pò di pazienza, ma fortunatamente sabato e domenica saranno giornate migliori.

In ogni modo, ti trovi in una condizione di forza anche in vista del 2020. Certe situazioni di lavoro o personali che nascono ora, potranno svilupparsi durante il prossimo anno.

Oroscopo Capricorno

Giovedì e venerdì sono giornate interessanti. Va detto che stai vivendo una fase di grande liberazione. Spesso passi i primi anni della tua vita a fare l’apprendista, come si dice: impara l’arte e mettila da parte. Poi alla prima occasione, cerchi uno sbocco in proprio, da apprendista diventi titolare. E’ la storia di molti di voi.

Ora c’è una grande volontà di gestire le situazioni in proprio. I più volenterosi ci stanno pensando già da un anno, d’altronde questo resta l’anno del grande passaggio, della maturazione, grazie a Saturno nel segno. Si può pensare che sia arrivato il momento di fare qualcosa di importante in vista del proprio futuro.

Oroscopo Acquario

La seconda parte della settimana funziona bene, con un weekend che si preannuncia interessante! Per te che hai sempre bisogno di emozioni positive, questo è un periodo vantaggioso. In amore, il tuo segno crede nella coppia ma in una coppia libera, nel senso che desidera sempre avere massima libertà d’azione, stare lontano da morbosità e gelosie.

In questi giorni potresti fare un incontro speciale o rivedere una persona che da tempo ti pensa.

Oroscopo Pesci

Per le prossime 48 ore sarebbe il caso di farti scivolare addosso le provocazioni. Il periodo peggiore è stato quello tra fine Agosto ed inizio di Settembre, e andrebbe dimenticato, ma forse non è facile, forse vuoi vendicarti di qualche torto subito.

La tua rivincita è già iniziata, ma potrebbero riproporsi le stesse tensioni e problematiche che sono state frutto di grandi problemi nel corso degli ultimi tempi. Ripeto: fatti scivolare le cose addosso, da sabato andrà meglio!

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox