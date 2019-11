Paolo Fox, Oroscopo giovedì 14 novembre. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi dapprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta a I Fatti Vostri su Rai2. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Giovedì 14 Novembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele e poi a I Fatti Vostri su Rai2.

Oroscopo Ariete

Ora ti senti più forte, anche fisicamente! Sei più irruento e pronto a vincere. In questo periodo dell’anno non rimandare impegni importanti, infatti il momento provoca una vera scossa di entusiasmo che ti permette di affrontare il mondo con spirito vincente.

Progressi in tutte le tue attività. Sono favoriti i viaggi.

Oroscopo Toro

La situazione è in crescita, devi solamente stare attento alle spese. Probabilmente un progetto per un acquisto importante dovrà essere rimandato di qualche settimana.

Sei però nuovamente innamorato! O quanto meno, in questo periodo puoi trovare un accordo con la persona che ti interessa. L’atmosfera nei rapporti di coppia è più serena

Oroscopo Gemelli

Puoi trovare serenità in amore anche considerando il fatto che la Luna tocca il tuo segno. Sarà importante limitare l’impulsività!

Ricorda che da solo non sai stare quindi evita di allontanare una persona che ormai fa parte della tua vita. Importanti cambiamenti nel campo pratico, per qualcuno nuovi lavori e trasferimenti in vista.

Oroscopo Cancro

E’ una giornata promettente anche considerando il fatto che il fine settimana in arrivo vedrà l’ingresso della Luna nel tuo segno. Tutto questo periodo puo’ creare nuovi interessi.

C’è una buona dose di fortuna, la situazione riesce a rafforzare anche l’aspetto sentimentale della tua vita. Anche in famiglia ci saranno meno difficoltà.

Oroscopo Leone

In questi giorni può nascere o rinascere un’intesa. E sono certo che entro fine mese mese, con un pò di buona volontà, un’amicizia diverrà un grande amore oppure sarà possibile recuperare un sentimento.

Queste saranno settimane passionali al massimo, possibilità di incontri molto eccitanti e figli in arrivo per le giovani coppie. Il lavoro migliora ma a breve sarò opportuno chiudere un percorso e aprirne un altro!

Oroscopo Vergine

Attenzione perchè almeno fino a questa sera dovrai stare attento e affrontare una situazione piuttosto incerta. Per quanto riguarda i sentimenti devi cercare di limitare gli screzi.

In ogni modo, questo è un giovedì che ti permette di recuperare terreno. L’amore vive ancora tanti dubbi. Parla per dire quello che non va e non tenerti dentro le cose.

Oroscopo Bilancia

Alcuni cambiamenti possono essere causa di tensione ed incertezze. Sicuramente esci da un periodo piuttosto caotico. E credo proprio che anche l’amore abbia bisogno di una nuova emozione.

Questa sera la Luna ti aiuta a recuperare un sentimento: giornata efficace per i contatti di lavoro. Non accontentarti delle avventure, dei rapporti frettolosi e cerca la profondita’ nei sentimenti anche grazie ad un nuovo legame. Puoi riscoprire l’amore!

Oroscopo Scorpione

Situazione importante per i contatti, per l’amore. La Luna è positiva e sarà ancora più efficace nelle giornate di sabato e domenica. A volte corri il rischio di vedere tutta la situazione in un’ottica troppo pessimista ma la realtà invece è più stimolante di quello che pensi.

In questo momento puoi recuperare un rapporto d’amore: e con Pesci, Capricorno e Toro puoi sicuramente stabilire un’intesa migliore.

Oroscopo Sagittario

Attenzione a questa Luna in opposizione; in queste 48 ore dovrai fare i conti con una certa intolleranza legata ai rapporti interpersonali. Un amico o un socio potrebbe promettere e non mantenere!

Il lavoro va meglio, certo la tensione nervosa è ancora presente ma inferiore rispetto al recente passato. In ogni modo, nel primo pomeriggio cerca di concederti una piacevole distrazione, altrimenti potresti arrabbiarti!

Oroscopo Capricorno

C’è tanta energia positiva, questo periodo si dimostrerà appagante! L’amore è positivo ma sarà dal giorno 26 che arriveranno le combinazioni migliori. Cerca di leggere tutto quello che c’è nel tuo cuore.

In questo periodo è necessaria molta chiarezza e molta lealtà per ritrovare il bandolo della matassa in una storia d’amore che ultimamente si è un pò imbrogliata. Nell’ambito professionale ci sono possibilita’ di fare significativi passi in avanti.

Oroscopo Acquario

Luna in ottimo aspetto: è decisamente una giornata in recupero anche perchè lunedì e martedì hai battuto la fiacca. Tutte le situazioni che nascono in questo momento portano vantaggio.

Devi solo controllare quel tuo modo nervoso di reagire, adattati senza protestare troppo davanti alle esigenze degli altri. E una volta tanto cerca di essere un pò meno polemico. Leggi in te stesso e scoprirai quali sono i tuoi profondi desideri, le tue vere esigenze. Forse hai bisogno di lasciare lo spazio alla dimensione dello spirito.

Oroscopo Pesci

Riceverai una soddisfazione! In amore puoi ritrovare una buona serenità ma ricordo che le giornate migliori saranno quelle di sabato e domenica. Per cui, ancora una volta ti invito a programmare al meglio il fine settimana.

Attenzione solamente alle distrazioni, la quadratura della Luna potrebbe portare qualche problema nella gestione delle cose a livello quotidiano. Attenzione anche nell’utilizzo di carte di credito, soldi e documenti.

Soddisfatti delle previsioni di oggi?