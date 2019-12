Paolo Fox, Oroscopo 1 dicembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa le stelle hanno in serbo per i dodici segni dello zodiaco di oggi?

Oroscopo Fox del giorno: domenica 1 dicembre 2019

Domenica 1 Dicembre 2019: le previsioni delle stelle di Paolo Fox per la giornata di oggi. Cosa prevedono le stelle per la fortuna, l’amore, il lavoro, la fortuna e la salute dei dodici segni dello zodiaco? Ecco le previsioni del noto astrologo rivelate a Radio Latte Miele.

Oroscopo Paolo Fox Ariete

La tensione è alta! Anche se è domenica ti parlo di lavoro: non continuare a trascinare situazioni impossibili! Certo è che in questi giorni sembra che non ti vada bene nulla ed è probabile anche che tu possa arrivare ad alzare la voce.

Ti sembra di avere tutti contro ma la realtà è che sei tu che non sopporti più certe situazioni. Questo e’ un periodo in cui bisogna tagliare il superfluo, e già nel corso delle ultime 48 ore te ne sei reso conto.

Oroscopo Toro

Sfrutta il periodo per migliorare la tua situazione personale. Forse ci sono piccole complicazioni ma anche queste saranno superate. A volte anche uno stordimento, un mal di testa, potrebbe essere causa di una serata un po’ fuori forma.

Il consiglio che devo darti è di non dare retta alla tua indole che porta sempre a ricordare. Devi metterti in gioco in vista di un futuro importante, bando a tutto quello che può portare malinconia.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

In questa domenica credo che tu abbia tutte le risorse a tua disposizione per risvegliarti, vivere qualcosa di bello. La Luna torna attiva in serata e tra poche ore Giove non sarà più contrario.

Qualche danno è rimasto ma si può cercare di ristrutturare la tua vita. Potrebbe essere la giornata ideale per fare pace oppure per chiarire qualcosa in famiglia. Difficile non vivere emozioni. Contatti favoriti!

Oroscopo Cancro

Questa giornata allenta la morsa, ma devo dire che ultimamente è stato difficile mantenere la calma, persino in amore e’ scappata qualche parola di troppo. Da questo pomeriggio va meglio ma sembri sempre piuttosto accigliato, preoccupato e nervoso nelle relazioni interpersonali.

Mantenere fede alle proprie promesse o accettare un ruolo diverso, in questo periodo è fonte di grandi dubbi.

Oroscopo Leone

In questo momento la stanchezza si fa sentire però è un periodo che ti mette in gioco in nuovi ambienti, per volontà o destino potresti anche pensare di iniziare un nuovo percorso di vita anche dal punto di vista lavorativo.

Venere ha iniziato un transito neutrale. E’ un periodo interessante per gli incontri, per un amore, se già sei sposato per un figlio, per una nuova casa. E’ difficile che non sia accaduto o stia per accadere qualcosa!

Oroscopo Vergine

Anche tu hai il diritto ad un po’ di riposo! Anche se pensi sempre al lavoro e alle responsabilità, hai bisogno di calma. Questa è una bella domenica per gli incontri sentimentali che ognuno poi gestisce a suo modo.

Gli ultimi giorni non sono stati facili ma ora va meglio, e questo vale anche per i single o per quelli che vogliono vivere avventure veloci. In altre parole si avvicinano giornate molto importanti, in qualche caso bollenti!

Oroscopo Bilancia

Devo dire che questo periodo porta una crescita importante ma anche un distacco da tutto quello che non ti interessa più. C’è chi ha dovuto affrontare un cambiamento, c’è chi ha dovuto affrontare forti spese.

Per questo motivo le coppie poco solide stanno vivendo una crisi: e tra venerdi e sabato potrebbero essersi ritrovarsi a discutere animatamente. Cerca di evitare complicazioni, anche se sara’ difficile perche’ in questo periodo qualcuno ti attacca e per forza di cose devi rispondere.

Oroscopo Scorpione

Questa è una domenica che parte bene ma che poi sul finire potrebbe provocare qualche disagio. Evidentemente nel pomeriggio e verso sera sarai stanco o nervoso e potresti anche vivere qualche attimo di tensione.

Non guardare tutti in cagnesco perchè talvolta i tuoi pensieri diventano troppo ostili. Devi essere positivo e vivere questa domenica cercando di rilassarti, visto che lunedi sarà una giornata impegnativa.

Oroscopo Sagittario

Le stelle sono dalla tua parte e parlano di viaggi, di incontri, di amici, di persone che ti vogliono bene. Esci da una fase di tensione. Quelli che hanno un’attività creativa adesso possono rimettersi in gioco. Opportunità in arrivo.

L’oroscopo è come un palcoscenico: tu devi dimostrare quel che sai fare, se ci sai fare ora il sipario è aperto e ricevi un grande applauso. Un amore importante, una conferma, per qualcuno una data da fissare.

Oroscopo Capricorno

La congiunzione di pianeti nel tuo segno è sempre piu’ forte! Certo, il massimo lo avremo a Dicembre, quando anche Giove sara’ favorevole. Nuovi progetti in partenza.

Non credo che molti ricorderanno Novembre come un mese importante, mentre il 2020 sarà un anno di crescita. Cerca di superare le tensioni. Purtroppo in amore le coppie molto in crisi sono ad un punto di non ritorno!

Oroscopo Acquario

In tarda serata potresti ricevere una proposta, Non isolarti: tu sei il segno delle amicizie, dei contatti. Eppure da qualche tempo sembri più restio a concederti, come se volessi allontanarti da persone che non meritano la tua attenzione.

Con l’inizio della prossima settimana sarai coinvolgente. Atti, patti, contratti! E per quelli che hanno qualche anno in più, un accordo è già stato firmato oppure potrebbe essere firmato nei prossimi giorni. Amore in recupero!

Oroscopo Pesci

E’ una giornata che parte in maniera interessante. La prossima settimana inizia la fase di recupero che, però, devi volere in prima persona! Se vivi un rapporto difficile e’ possibile rinunciarci.

Le questioni di carattere economico sono sempre un pò pesanti da superare. Devi trovare persone che hanno la tua stessa indole, non cercare contrasti. Successo in arrivo per chi lavora in proprio o desidera ottenere consensi. Emozioni piacevoli per i single.

Soddisfatti delle previsioni di oggi?