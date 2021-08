Paolo Fox Oroscopo del giorno: domenica 1 agosto 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 1 agosto 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo di Rai 2 e de’ I Fatti Vostri per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. In attesa del ritorno della trasmissione de “I Fatti vostri”, il noto astrologo sta rivelando le previsioni e l’Oroscopo delle stelle, segno per segno, solo in radio. Ecco per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, tutte le previsioni astrologiche per la giornata di oggi. Non dimenticate come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Quello che mi piace in questo cielo é il ritrovato coraggio, perché tu sei noto proprio per le tue grandi visioni della vita ma anche per quei momenti di impulsività cosi difficili da gestire che caratterizzano poi la personalità di questo segno.

Oroscopo Paolo Fox Toro

In questo fine settimana spero che tu prenda tempo per recuperare tutte le emozioni che sono state perse o vissute male agli inizi del mese. In altre parole, se ci sono stati problemi di casa si puo’ tornare a più miti consigli. Questa e’ una domenica che invita anche all’amore.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Questa é stata una settimana un po’ agitata soprattutto per quanto riguarda l’amore, le relazioni interpersonali. Se penso a come stavi lunedì e martedì posso comunque dire che la giornata che stiamo vivendo e’ certamente migliore rispetto alla parte iniziale della settimana. Pero’ devi ancora recuperare un po’ di serenità.

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Devi guardare all’autunno con fiducia! Se avevi paura che una persona che ti protegge e che ti vuole bene non fosse riconfermata, ora dovresti essere più contento. Inoltre, nonostante tu sia un po’ perplesso per quanto riguarda alcuni cambiamenti di lavoro o personali in ballo, molto presto potresti ricevere buone notizie.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Devi osservare un po’ di attenzione per quanto riguarda il fisico perche’ é vero che tu vuoi sempre sfidare te stesso e agli altri, ma un po’ di relax sarebbe necessario. Lo consiglio soprattutto in questa domenica visto che la Luna e’ dissonante.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

Ti trovi in uno dei momenti più stimolanti, creativi e fantasiosi della tua vita! Capisco che ci siano molte remore; quante volte ho spiegato che il tuo segno non ha grande desiderio di esporre i propri sentimenti, anzi spesso ha paura di essere frainteso, ma ora deve cercare di vivere pienamente cio’ che desidera.

Oroscopo Paolo Fox Bilancia

Questo é un momento di riflessione ma anche d’amore! Entro metà Agosto potresti fare scelte importanti. Poi ricordo, e lo dico con largo anticipo, che dal 16 Agosto Venere sarà nel tuo segno. Quale migliore occasione per rivalutare un amore, un’amicizia, per dare spazio ad un progetto, per iniziare a pensare alla tua vita in modo diverso.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Quante volte ho spiegato che gli inizi di Luglio sono stati pesanti! Per vari motivi, quindi, da 24 ore sei costretto a riflettere su cose che hai fatto nel recente passato. Se continui ad essere malinconico o magari a circondarti di persone che non sono positive, rischi di affliggerti anche in questa giornata.

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Rifletti bene su quel che devi fare in amore! Se ci tieni davvero ad una persona non tentare di recuperare situazioni che in qualche modo sono impossibili da recuperare! Stai attento almeno nelle prime due settimane di questo mese di Agosto.

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Lo so che sei una persona riservata, lo so che prima di fare un grande passo ci pensi bene, ma perdere un’occasione sarebbe un peccato proprio ora che hai Venere e Marte favorevoli! Un incontro, un’emozione, una sensazione piacevole che puo’ riguardare l’amore.

Oroscopo Paolo Fox Acquario

Potresti anche essere arrabbiato con persone nell’ambito del lavoro, se per esempio hanno sfruttato la tua buona volontà. In realtà quando ti appassioni ad una attività sei anche pronto a non chiedere tanti soldi o magari a vivere di soddisfazioni.

Oroscopo Paolo Fox Pesci

Nelle prossime due settimane dovrai riflettere bene in amore! Per colpa della gelosia o magari di una lontananza o di una revisione totale del proprio modo di vivere i sentimenti, saranno giornate di riflessione. Quindi, calma e sangue freddo! In questa giornata per fortuna c’é un bell’aspetto della Luna che ti rimette in gioco.

E anche per oggi è tutto. Siete soddisfatti delle previsioni dell’Oroscopo di oggi rispetto a quelle di ieri? In caso contrario, vi ricordiamo che l’appuntamento è per domani come sempre sulle pagine di SuperGuidaTv!