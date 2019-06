Paolo Fox, Oroscopo oggi di venerdì 28 giugno 2019

Oroscopo giugno 2019 di Paolo Fox: venerdì 28 giugno giugno 2019. Ecco le previsioni e l’oroscopo del giorno rivelato in esclusiva da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele. Vediamo, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Oroscopo oggi di Paolo Fox: venerdì 28 giugno

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo Paolo Fox di oggi, venerdì 28 giugno 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato dal noto astrologo sulle frequenze di Radio LatteMiele. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

L‘amore può tornare protagonista in un fine settimana davvero interessante: si può vivere una storia con più entusiamo! E’ questo che dovete fare: risvegliare il sentimento di tutti i giorni! Chi desidera una passione non deve fare altro che riscuotere questa energia positiva ricordando che tutte le storie che nascono in questo periodo sembrano molto valide, anche quelle occasionali!

Attenzione però a non metterle in contrasto o in conflitto con storie già esistenti da tempo.

Oroscopo Toro

E’ un periodo in cui non pensi tanto alle novità sentimentali perchè magari sei già sistemato, oppure dopo una separazione per ora non vuoi esporti troppo nei confronti di nuove storie. Più che altro stai pensando a mettere a posto i conti riguardo alla casa.

Purtroppo, nel corso dei prossimi giorni in particolare, da questo punto di vista, potrebbero esserci di nuovi disagi e discussioni.

Oroscopo Gemelli

Le scelte che si fanno in questo weekend, col tempo possono rivelarsi decisive! Posso dire che questi tre gironi regaleranno belle sensazioni sentimentali. Se sei già in vacanza oppure pensi di andarci a Luglio-Agosto, mi raccomando cerca di dare il meglio di te sfruttando questa buona Venere che sarà ancora attiva per molte settimane!

Un incontro estivo potrebbe diventare rivelatore! Insomma, a partire da questo fine settimana ci saranno numeroso opportunità da sfruttare!

Oroscopo Cancro

In questo fine settimana senti che è davvero arrivato il momento di divagare un pò la mente, che sarebbe importante dare più spazio all’amore, anche considerando il fatto che Luglio sarà un mese molto valido, importante, perché Venere passerà nel tuo segno.

Potresti prepotentemente entrare nella vita di qualcuno o qualcuno entrerà nella tua! Il fine settimana aiuta a riconciliarsi con il mondo.

Oroscopo Leone

Queste due giornate di venerdì e sabato potrebbero essere un pò fiacche. Ci saranno alcuni di voi che in famiglia e nei rapporti di lavoro potrebbero avere atteggiamenti particolarmente nervosi. E’ un periodo in cui non hai un attimo di tregua, tanto che credo che molti di voi lavoreranno anche durante l’estate, e specialmente nelle prossime quattro settimane avranno tante cose da fare.

In amore sarebbe il caso di essere un pò più accomodanti. Sarà meglio rimandare eventuali discussioni a domenica.

Oroscopo Vergine

Venerdì e sabato sono le giornate migliori per cercare di ricucire uno strappo in amore. Anche se, devo dirlo, il mese più interessante per i sentimenti sarà quello di Luglio. Al momento c’è da dire che qualcuno resta in crisi, altri semplicemente indecisi.

E’ probabile che tra domenica e lunedì scorsi ci sia stato un momento di crisi che bisogna cercare di superare. Usa questo weekend per farlo!

Oroscopo Bilancia

Questa fine di Giugno porta una buona risposta! E domenica in particolare sarà una giornata ideale per i sentimenti. Chi va a caccia di conferme, in questo periodo potrebbe averle! Per quanto riguarda certi cambiamenti di lavoro, tutto va al rallentatore: è probabile che non si facciano più le cose di prima, ed in casi eccezionali che si cerchi un nuovo ambiente di lavoro, un nuovo indirizzo di studi.

Se ci sono ancora certe cose da chiarire con un ex, potrebbero tornare a galla alcune difficoltà. La cosa buona è che tra fine Giugno e metà Luglio potrai giungere ad un compromesso.

Oroscopo Scorpione

Bisogna stare attenti nelle relazioni sentimentali e di amicizia, perchè venerdì e sabato sono due giornate un pò agitate, stancanti, forse anche sconclusionate! Sarebbe meglio evitare anche i contesti, purtroppo non sarà facile.

Non tutti sono sereni, anzi c’è addirittura chi provoca, chi stuzzica, chi cerca la lotta con te e in qualche modo sfida la tua serenità. Devi farti scivolare le cose addosso e rimandare ogni chiarimento a sabato.

Oroscopo Sagittario

In questo fine settimana bisogna cercare di evitare situazioni che possono aumentare il tuo nervosismo! Lo dico perché soprattutto domenica potrebbero esserci dei forti contrasti in amore.

Insomma le 72 ore del weekend saranno piuttosto interessanti e potrebbero mettere il tuo ego in una condizione di grande disagio. Quindi fai attenzione: nei rapporti d’amore e con gli altri in generale, ci vuole più prudenza.

Oroscopo Capricorno

Devi dimenticare il passato e lanciarsi verso il futuro con più positività. Luglio sarà un mese particolare, nella prima metà non ci saranno grandi novità, ma nella seconda può capitare molto. Agosto e Settembre saranno i mesi delle grandi emozioni che, però, possono essere vissute già da adesso.

Ad esempio, chi vuole sposarsi, convivere, iniziare un percorso importante, potrebbe puntare proprio sui già citati mesi di Agosto e Settembre. E la fine dell’anno porterà a tutti una garanzia in più di riuscita!

Oroscopo Acquario

Sei un pò stanco, un pò nervoso. Sembra che di recente tutto abbia preso una piega sbagliata! In realtà vorresti semplicemente vivere nuove emozioni, concederti ad altre persone. Domenica sarà una giornata importante, all’interno di un periodo che molti vorranno vivere come una profonda liberazione rispetto al passato.

Quelli che non riescono a liberarsi, magari per il quieto vivere, quelli che pensano che un rapporto deve comunque essere portato avanti per la paura del futuro, potrebbero sbagliare ed incamerare molta rabbia!

Oroscopo Pesci

Sei molto preso da un progetto: io credo che soprattutto gli uomini del segno abbiano in mente una grande idea per l’autunno, mentre le donne in questi giorni sono un pochino più afflitte dall’amore. In generale, se c’è qualcosa che non va, che non funziona, affiorerà in maniera ancora più evidente domenica.

Sarà una giornata test, come la chiamo io, che in qualche modo porterà a verificare se un legamento è davvero importante oppure no. Attenzione alle parole.

Anche per oggi è tutto. A domani con l’appuntamento e l’oroscopo di domani di Paolo Fox sempre qui su SuperGuidaTv!