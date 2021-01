Paolo Fox, l’oroscopo di oggi: sabato 30 gennaio 2021

Oroscopo Paolo Fox oggi, 30 gennaio 2021. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo rivelato del noto astrologo per la giornata di oggi sulle frequenze di Radio LatteMiele. Per i nati sotto i segni d’acqua, aria, terra e fuoco, ecco le previsioni astrologiche per la giornata tutte da leggere e, come direbbe l’astrologo più seguito dagli italiani, «non credete all’oroscopo ma verificate!».

Oroscopo Paolo Fox Ariete

Mi raccomando non tenere da parte le emozioni perchè soprattutto in vista del mese di Febbraio alcune questioni potrebbero diventare importanti. Sono favoriti anche gli amori e gli incontri! Io credo che in questo momento tu abbia davvero bisogno di avere al tuo fianco una persona che ti dia una mano a risolvere i tanti problemi maturati negli ultimi due anni.

Oroscopo Paolo Fox Toro

Sei molto stanco in questi giorni, ci sono tanti dubbi e soprattutto ora si naviga a vista. Tutto quello che stai facendo adesso è part-time, e siccome tu vuoi sempre vivere di certezza, è normale che tu non stia bene perchè vorresti avere quelle garanzie che comunque prima di fine Maggio difficilmente arriveranno. Nonostante questo, è un fine settimana importante con la Luna favorevole. Ci sono delle novità e piccole soddisfazioni in arrivo.

Oroscopo Paolo Fox Gemelli

Nonostante tu stia vivendo un periodo importante, in questo fine settimana potresti essere un pò giù di corda. Se pensi che il tuo spazio d’azione sia limitato o se magari in questo weekend ti ritrovi a dover affrontare questioni di famiglia o questioni noiose, è inevitabile che l’umore sia basso. Se posso darti un consiglio, in questo sabato cerca di tutelarti un pò, cerca di non strapazzarti troppo!

Oroscopo Paolo Fox Cancro

Il tuo è un segno che vive d’amore! Se un amore è già presente nelle tua vita non devi fare altro che rafforzarlo, ma se il 2020 ha portato una chiusura, allora qui bisogna ripartire con nuove sensazioni. Questo è un fine settimana interessante, certo avresti anche bisogno di avere al tuo fianco una persona che ti rassicuri.

Oroscopo Paolo Fox Leone

Se possibile cerca di trascorrere queste 48 ore in maniera rilassata perchè qualcosa si è interrotto, qualcosa sta cambiando, e probabilmente anche tu devi renderti conto che attorno a te ci sono situazioni nuove. E’ importante non legarsi al vecchio ma cercare di innovare: le proposte di lavoro che possono arrivare in questi giorni non sono così facili da accettare.

Oroscopo Paolo Fox Vergine

In questo sabato sei baciato dal passaggio della Luna nel segno e questo mi sembra un indizio di buona fortuna. Va detto che tu non credi troppo alla fortuna ma credi molto nelle tue capacità, ovvero credi che con la logica e determinazione tu possa andare lontano. Per te è sempre un pò difficile lasciarti andare all’istinto, ma in questo fine settimana potresti anche tentare di vivere le cose senza pensare per forza a come sarà domani. Insomma, seguire la corrente dei sentimenti non sarebbe male!

Oroscopo Paolo Box Bilancia

Siamo vicino ad una grande svolta ma non bisogna aspettare che le cose cambino, bisogna desiderare, volere che le cose cambino! Ci sarà una buona evoluzione e probabilmente alcuni di voi già avranno delle conferme a Febbraio, ma solo se ci dispone in maniera positiva e ottimista nei confronti del futuro. Credo che tu abbia grandi risorse da giocare: i sentimenti, tra l’altro, possono evolversi alla grande! Questo è un periodo importante per chi vuole sposarsi, convivere o avere un figlio.

Oroscopo Paolo Fox Scorpione

Finalmente ti senti un pò più tranquillo perchè le giornate di giovedì e venerdì sono state veramente agitate. Tu sai che in generale per te è un pò complicato vivere in maniera tranquilla; per destino sei portato a crearti qualche problema o a dover affrontare i problemi degli altri. Questo fine settimana invita ad amare senza troppe riflessioni. A Febbraio chiederai garanzie e potresti porre degli ultimatum!

Oroscopo Paolo Fox Sagittario

Sei sottotono! Probabilmente tra sabato e domenica devi fare che non ti piacciono oppure stai accanto a persone che non ti interessano, fatto sta che queste 48 ore sono un pò nervose e rallentate. E’ probabile che un progetto non vada come tu vorresti. Il consiglio che ti do, soprattutto in amore, è quello di non agitare le acque e in qualche modo anche di prender le cose con un pò più di filosofia!

Oroscopo Paolo Fox Capricorno

Sono 48 ore importanti in cui ti trovo forte ed energico. Sabato e domenica abbiamo una bella evoluzione di certi sentimenti che possono portare lontano. Io credo che negli ultimi mesi tu abbia registrato emozioni positive: questo è un anno importante per chi vuole pensare sopratutto a rinascere, a stare bene con se stesso. Il tuo è un segno ambizioso e comunque vuole avere una sua attività, vuole sentirsi importante ma in questo momento credo che sia più importante recuperare un certo equilibrio interiore, ed è ancora più importante che tu abbia una persona a fianco che ti permetta questa evoluzione!

Oroscopo Paolo Fox Acquario