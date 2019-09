Paolo Fox, Oroscopo oggi: le previsioni di lunedì 30 settembre 2019 | I Fatti Vostri

Paolo Fox Oroscopo 2019: 30 settembre 2019. Scopriamo le previsioni e l’oroscopo di oggi rivelato da Paolo Fox sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi in diretta televisiva a I Fatti Vostri. Ecco, segno per segno, le previsioni del noto astrologo.

Paolo Fox oggi, Oroscopo di lunedì 30 settembre 2019

Scopriamo le previsioni e l’Oroscopo di Fox della giornata di oggi, lunedì 30 settembre 2019. Ecco l’Oroscopo delle stelle rivelato da Fox in anteprima sulle frequenze di Radio LatteMiele e poi nel salotto televisivo de I Fatti Vostri. Cosa hanno in serbo le stelle per i dodici segni zodiacali?

Oroscopo Ariete

In questo lunedì abbiamo ancora Venere e Mercurio in opposizione, ecco perchè in questi giorni molti di voi sono molto stanchi e soprattutto hanno la netta sensazione che certe situazioni siano difficili da sanare.

Bisogna ripartire da zero; avevo annunciato che i progetti nati a Settembre sarebbero andati un pò al rallentatore, bisogna avere molta costanza. In amore ci vuole molta pazienza.

Oroscopo Toro

Settimana che si apre in maniera un pò faticosa, fino a mercoledì consiglio di fare lo stretto necessario. Il fatto di avere una Luna in opposizione potrebbe generare qualche momento di disagio. Ho spiegato più volte che questo è un periodo in cui volete rinnovare la vostra vita e lo dico anche a coloro che sono molto conservatori che magari per anni hanno rimandato una scelta.

La seconda parte della settimana è migliore; cautela soprattutto con la forma fisica.

Oroscopo Gemelli

In questo lunedì la Luna è attiva e possiamo parlare di una settimana interessante: anche quelli che sembrano tuoi nemici adesso giocano a fare gli amici! Sta per aprirsi uno scenario importante della tua vita: solidarietà, affetto e comprensione e tutto quello che è mancato all’invio dell’anno potrebbero arrivare ora.

Ci potranno essere scelte di lavoro che permettono anche di tagliare qualcosa di infruttuoso e di iniziare nuovi progetti. L’amore è beneficiato da Mercurio e Venere in ottimo aspetto.

Oroscopo Cancro

E’ una giornata un pò pesante, però avrai modo di recuperare a partire da martedì e mercoledì. E’ una settimana migliore rispetto alla fine di Settembre che avrà provocato tanti ritardi. Non sono messe in discussioni le tue qualità e probabilmente negli ultimi mesi hai anche avuto modo di far vedere quanto sei bravo e quanto vali!

Però dal punto di vista delle emozioni e anche dell’amore c’è tanto da ricostruire, ecco perchè il consiglio che ti do in questo periodo è di essere molto disponibile. Devi portare avanti iniziative di lavoro ma c’è sempre tanta fatica dietro l’angolo.

Oroscopo Leone

Hai bisogno di tempo per maturare nuovi progetti, ma Giove sarà favorevole fino alla fine di Novembre. Quindi se devi dimostrare qualcosa a qualcuno e se devi portare avanti alcune situazioni, cerca di farti valere perchè questi due mesi, Ottobre e Novembre, sono ancora molto importanti.

Non escludo che ci sia da difendere una persona di casa, un genitore un parente, qualcuno che ultimamente ha vissuto un problema che tu devi risolvere. Spesso, infatti, quando ci sono problemi le persone si rivolgono proprio a te.

Oroscopo Vergine

In questa settimana potrai contare su una discreta energia. Sono stelle interessanti nonostante un andamento altalenante che non dipende tanto da quel che stai facendo o dalle tue capacità, quanto dalle cose che porti avanti contemporaneamente.

Perchè c’è molto stress, c’è molta stanchezza e quindi riuscire a fare tutto diventa un problema. Sabato e domenica saranno giornate effervescenti per l’amore.

Oroscopo Bilancia

La settimana si apre in maniera interessante, visto che la Luna si trova nel tuo segno. Settimana che sarà piuttosto particolare per quanto riguarda le emozioni perchè potresti vivere qualche ripensamento. C’è un pò di stanchezza nelle relazioni di tutti i giorni. Puoi iniziare con entusiasmo un lavoro poi renderti conto, strada facendo, che non tutto funziona a meraviglia.

Quindi, come ho spiegato in altre occasioni, molti di voi sono più attenti a non mettere il caos nella loro vita che a fare i lavori che vorrebbero. Impieghi più tempo a mettere pace tra chi ti circonda che a fare altro!

Oroscopo Scorpione

Settimana intrigante, con qualche piccolo dubbio per quanto riguarda la casa e la famiglia. O hai avuto dei problemi personali, e quindi dal punto di visa fisico c’è bisogno di recupero, oppure c’è qualcuno che sta attorno a te ad avere problemi personali o di salute.

Sei preoccupato per una persona di casa, ecco perchè sei un pò più nervoso, se hai qualcuno lontano potresti in questi giorni essere preoccupato anche per una assenza.

Oroscopo Sagittario

Molti di voi hanno in mente grandi progetti in vista del futuro: ricordo che questo è un segno che può essere anche felice da solo, anche perchè in realtà solo non è mai! Spesso hai tanti amici e puoi avere anche degli amori sparsi. A volte non ti sposi subito, temporeggi un pò.

Questo è un cielo importante in vista di due mesi che portano sorrisi e anche la capacità di respingere problemi nati nel passato: c’è più ottimismo in questo oroscopo.

Oroscopo Capricorno

Hai tanti progetti in mento! E come ho spiegato qualche tempo fa, chi è apprendista vuole diventare capo, la metafora è presto spiegata. Non vuoi più stare alle dipendenze di qualcuno, cerchi la tua anatomia in questo periodo. Infatti, chi può si mette in proprio e chi invece lavora per un’azienda potrebbe avere delle particolari offerte e proposte che aiutano ad essere più autonomi, e anche più sicuri.

Scontri con un Ariete. Resta sempre un oroscopo travagliato per i sentimenti perchè coloro che non sono riusciti a risolvere un problema nella primavera inoltrata, ancora stanno pensando a quello che è accaduto, senza capire bene che cosa sia realmente successo.

Oroscopo Acquario

Inizia una settimana particolare almeno fino a mercoledì non ci sono molte idee chiare e ricordo che tra fine Luglio e Agosto c’è stato un problema fisico. C’è chi è stato male, quindi è molto importante che non si ritorni allo stress precedente.

Il fatto di mollare tutto senza capire dove andare, il fatto di iniziare progetti senza valutare bene le circostanze e le spese in arrivo, potrebbe essere un problema. Quindi è meglio essere un pò meno rivoluzionari e un pò più razionali.

Oroscopo Pesci

Questa situazione è un pò confusa ma si recupera a partire da martedì e mercoledì. Ricordo che dal punto di vista economico ci sono ancora perplessità. Per segni come il tuo, gli inizi di Settembre sono stati pesanti, ed ecco perchè adesso bisogna recuperare. C’è una bella novità dalla prossima settimana.

Venere inizia un transito molto intrigante e allora se c’è stata una crisi d’amore, si può recuperare dal mese prossimo, mentre chi ha detto una bugia dovrà stare attento perchè o è stata scoperta o bisognerà capire come metterci una toppa!

Anche pero oggi è tutto! Vi diamo appuntamento domani con l’Oroscopo di domani di Paolo Fox!